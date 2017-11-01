Что может предложить своим клиентам брокер TurboForex?

ДЦ TurboForex позиционирует себя в качестве брокера, который предлагает своим клиентам максимально низкий уровень спредов и использует в своей работе самые современные технологии. Представители компании заявляют о том, что TurboForex предоставляет для торговли несколько видов торговых счетов для всех категорий трейдеров. Данная брокерская компания ведет свой бизнес с 2010 года. Брокерская компания TurboForex также проводит для своих клиентов различные акции. Также в отзывах отмечается, что служба поддержки брокера функционирует на высоком уровне. Брокер принимает к оплате различные электронные валюты и может работать с банковскими переводами. Процесс пополнения счета и вывода средств происходит без какой-либо комиссии со стороны TurboForex. Брокер зарегистрирован на территории Новой Зеландии и имеет лицензию поставщика финансовых услуг. Согласно отзывам клиентов TurboForex, у компании одни из самых низких на сегодняшний день спредов. Помимо этого, компания обещает компенсировать разницу в том случае, если клиент сможет найти более выгодные торговые условия. Среди других преимуществ данного брокера клиенты называют отсутствие каких-либо ограничений во время торговли: уровень stop out не меняется перед выходными, отсутствуют ограничения, касающиеся продолжительности открытой позиции, а также у клиентов есть возможность открывать встречные сделки.

Торговые условия брокера Turbo Forex:

торговая платформа MetaTrader 4;

минимальный размер торгового счета $250;

размер кредитного плеча от 1:1 до 1:500;

минимальный объем торговой сделки 0,01;

нулевой спред;

возможность передать средства в доверительное управление.

Обучение новичков — один из дополнительных сервисов TurboForex

По словам представителей компании TurboForex, любому новичку всегда будет оказана профессиональная помощь. Важно лишь его желание обучиться трейдингу. Во главе TurboForex стоят трейдеры, которые имеют большой опыт работы на финансовых рынках. У брокера имеется специальный сертификат, который подтверждает соответствие ДЦ TurboForex всем требованиям регулятора. Денежные средства клиентов брокера находятся в надежных банковских учреждениях. По словам представителей брокера, в данных структурах регулярно проводятся проверки аудиторов с целью определения достаточности финансовых средств для своевременного обеспечения обязательств перед клиентами.