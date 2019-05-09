Рейтинг букмекеров от Спортфишки

Рассмотрим, как выбрать надежную БК. На странице http://sportfishka.com/bookmakers/ можно изучить рейтинг букмекерских контор. Посетителям представлены компании, которые давно работаю в сегменте, предлагают качественное обслуживание, широкую линейку ставок, многочисленные акции и бонусы.
Лучшие букмекеры для ставок
Около 8 лет в сегменте работает компания Leon Bets. Ключевым преимуществом букмекера является лицензионная деятельность непосредственно через ЦУПИС. Чтобы приступить к ставкам, интернет-пользователи понадобится пройти полную идентификацию. Клиентам предлагается десктопная и мобильная версия портала. Также для ставок можно использовать специальное приложение для iOS и Android устройств. посетителям предлагается широкий выбор ставок. На ресурсе проводятся достаточно выгодные акции, а клиентов ждут бонусы, например, 100 американских доллоров за депозит. Подробный обзор букмекера представлен на сайте http://sportfishka.com/bk-leon-bets/.
Букмекерская контора SportingBet
Компания является одной из старейших в отрасли, поскольку предоставляет услуги с 1998 года. Изначально букмекер ориентировался на американских игроков. После запрета контролирующих органов, компания вернулась на Европейский рынок. Посетителям предлагается большой выбор ставок на спортивные и другие события. Для новых клиентов предусмотрен бонус за регистрацию. Также на ресурсе проводятся чемпионаты, турниры и другие акции. Многочисленные отзывы букмекера представлены в положительном ключе.
БК Unibet
Компания работает на рынке азартных развлечений более 20 лет в соответствии с разрешительными документами. Услугами букмекера пользуются более 10 млн человек по всему миру. При этом жители России не имеют прямого доступа к официальному сайту БК. О надёжности компании говорит и тот факт, что ценные бумаги торгуются на стокгольмской фондовой бирже. Букмекер предлагает небольшой бонус для новичков. Посетителям представлен большой выбор спортивных ставок. При этом отсутствует возможность ставить на киберспорт. Также необходимо учитывать тот факт, что букмекерская контора работает на территории России неофициально. По многочисленным отзывам можно судить о том, что служба поддержки разговаривает на русском языке. Поэтому информацию можно получить непосредственно от менеджера компании. Подробный обзор букмекера можно изучить на странице http://sportfishka.com/bk-unibet/.