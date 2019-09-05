Программа для оптимизации и автоматизации работы общепита

Внедрение эффективной программы в учреждениях общественного питания – норма закона и опция, позволяющая повысить эффективность работы компании. Большие и не очень компании в равной степени стремятся оптимизировать затраты. Поможет в этом программа учета в общепите, решающая сразу несколько задач.

Повод установить систему автоматизации

Системой управляют из любой точки мира. Можно получить доступ к актуальным сведениям о работе склада, финансового отдела и так далее. Установка программного обеспечения (ПО) отнимет минимум времени. Потратив 4-5 минут на внесение требуемых настроек, можно сразу приступить к реальным продажам. Внезапное исчезновение доступа в сеть не станет поводом для беспокойств. Можно дальше обслуживать клиентов. Как только соединение будет восстановлено, ранее сохраненные сведения о проведенных транзакциях будут переданы в облако. Стоимость установки и последующего обслуживания находится в комфортном ценовом диапазоне. Представители малого и среднего бизнеса не ощутят финансовых потрясений.

Интеграция с программой бухгалтерского учета

Сфера общественного питания использует программное обеспечение для ведения бухгалтерии. Раньше все данные приходилось вводить по несколько раз. Теперь достаточно установить лицензионное ПО, чтобы провести синхронизацию данных:

о проведенных финансовых операциях;

о проведенных финансовых операциях; перечня заведений;

перечня заведений; позиций меню;

позиций меню; полуфабрикатов;

полуфабрикатов; технологической карты и так далее.

Операции с товарами и материальными ценностями, состояние дел на складе и так далее постоянно под контролем.

Предоставляется оборудование для установки

Заключив договор, клиент получает необходимую технику для начала работы. Перечень оборудования и его характеристики зависят от выбранного тарифного плана. Речь идет о терминале, который используется официант. Программное обеспечение может быть установлено на любой операционной системе (ОС). Перечень другого оборудования:

Наличие фискальных регистраторов – система функционирует в соответствие с требованиям ФЗ-54. Можно организовать работу с «Атол», «Вики-принт». Сканер штрих-кодов поддерживает распространенные типы операционных систем. Передача данных реализована с использованием Bluetooth, Wi-Fi. Принтер чеков – поддержка нескольких модификаций.

Система joinposter.com, ознакомиться с параметрами которой можно на сайте разработчика, соответствует требованиям ЕГАИС, JaCarta. Не возникнет проблем с надлежащей обработкой поставок алкогольной продукции, с фиксацией продаж.