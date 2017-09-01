Бухгалтерские услуги в Крыму и Севастополе для строительных компаний

Ведение бухгалтерского учета в строительстве имеет свою отраслевую специфику. Важно, чтобы специалист имел опыт именно в этой области. Выбирая компанию, которая предоставляет бухгалтерские услуги в Крыму и Севастополе, отдавайте предпочтение той, что может подтвердить опыт в строительной сфере.

Специфика бухучета в строительстве

У каждого строительного объекта свои особенности, что влияет и на составление бухгалтерских документов. Кроме того, участки и здания расположены на разных территориях. Поэтому для компании, оказывающей бухгалтерские услуги в Крыму и Севастополе, важно уметь обеспечивать учет в режиме многозадачности.

Также важно, что для каждой площадки характерны свои географические и климатические условия, поэтому способы расчета затрат не могут быть одинаковыми. Возможно, на каком-то объекте понадобится много подготовительных работ, например, земляных, а на другом придется решать проблему с грунтовыми водами. Соответственно, и затраты будут совершенно иными. Сами по себе строительные работы – это широкий перечень услуг, и бухгалтер должен знать нюансы расчетов по каждой из них.

Вот какие бухгалтерские нюансы имеются:

специфические первичные документы в строительстве, в том числе журналы работ, акты и сметы;

аналитика ведется пообъектно;

подразделения и объекты нужно регистрировать и снимать с учета по мере необходимости;

инвентаризацию приходится проводить на разрозненных объектах;

для каждого вида расходов понадобится использовать свой расчетный алгоритм.

При этом в расходах строительной фирмы могут учитываться затраты, не имеющие непосредственного отношения к строительству – например, облагораживание территории жилого комплекса после сдачи объекта в эксплуатацию.

Особенности налогообложения строительства

Специфика бухгалтерского учета усложняется еще и законодательными нормами, действующими для строительных компаний. Основной принцип налогообложения в этом случае – документальное обоснование всех расходов. Вся информация, указанная в базе по налогам, должна быть прозрачной и понятной. Бухгалтеру понадобится так создавать отчетную документацию, чтобы любая проверяющая организация могла сверить источники доходов, расходы, используемые алгоритмы налогообложения, величины налоговых обязательств и резервов.

Также важно, чтобы финансовые результаты формировались пообъектно, обособленно. Это позволит фирме четко видеть структуру существующих финансовых показателей, найти особо прибыльный или убыточный объект. Из пообъектных складывается общая ведомость для всей строительной компании.

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