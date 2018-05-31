Автоматизация предприятия: преимущества, перспективы, виды

Автоматизация предприятий становится необходимостью на разных этапах развития дела. Бизнес будет эффективным, если сразу организовать удобный документооборот, использовать контрольно-расчетное оборудование, автоматизировать работу склада, бухгалтерии и других подразделений.

Преимущества автоматизации

Работа любого предприятия должна оцениваться целостно. Улучшение одного показателя может привести к сдвигу в сторону успеха всех остальных. Для упрощения процессов управления вводятся специальные системы. Они позволяют:

уменьшить риски, связанные с нецелевым использованием денег;

повысить скорость товарооборота;

улучшить качество продукции;

соблюдать при выполнении заказов сроки.

Кроме выполнения стандартных расчетных операций появляется возможность правильно планировать деятельность, составлять производственные планы, управлять продажами, финансами и персоналом.

Выбор расчетно-кассового оборудования

В зависимости от сферы работы предприятия устанавливаются:

чековые принтеры;

сканеры штрихкодов;

сенсорные мониторы;

моноблоки и прочее.

Полный ассортимент подобных устройств предлагает Oktane. Компания работает только с продукцией надежных производителей, устанавливает конкурентоспособные цены, проводит различные акции как для новых, так и постоянных клиентов.

Контрольно-кассовая техника подбирается индивидуально для каждого торгового объекта. В зависимости от сферы применения разделяется на оборудование для мест торговли бензином и прочими нефтепродуктами, магазинов и заведений общепита. Есть и техника, актуальная преимущественно для использования в сфере услуг.

Автоматизация склада

Практически все современные предприятия не обходятся без организации складских помещений. Для оптимизации работы есть специальные решения и для них. ПО упрощает управление всеми бизнес-процессами.

Ярким представителем является ПО Микроинвест для склада. Он имеет удобный интерфейс, гибкие настройки, базы для облегчения работы со штрих-кодами. Программное обеспечение отвечает всем требованиям к движению товарных ресурсов. Есть и настройки для ввода набора необходимых номенклатур, добавления товаров за очень короткий промежуток времени.

В заключение отметим: автоматизация может быть частичной, комплексной или полной. Первый вид актуален в отношении отдельных операций, когда управление недоступно человеку. При комплексном подходе все подразделения одного предприятия функционируют как взаимосвязанный целостный организм. Высшей ступенью является полный вид. Он предполагает передачу всех функций автоматическим системам управления.