С 31 мая возобновляется авиасообщение между Новосибирском и Салониками

Возобновляется воздушное сообщение между Новосибирском и Симферополем Уже с 11 июня будет возобновлено воздушное сообщение между Новосибирском и крымской Читать далее »

В Новосибирске открывают прямой рейс на Гоа Туристы из Новосибирска получили возможность напрямую летать на юго-запад Индии – с 27 Читать далее »