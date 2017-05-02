С 31 мая возобновляется авиасообщение между Новосибирском и Салониками

Греческая авиакомпания Ellinair сообщила о возобновлении сезонного рейса Новосибирск – Салоники. Вылеты из аэропорта «Македония» (Салоники) будут осуществляться каждую среду в 17:00, а обратные вылеты из Новосибирска – в 4:05 (для каждого аэропорта указано местное время).
Столь раннее время вылета из Новосибирска в пресс-службе аэропорта «Толмачево» называют важным преимуществом, поскольку нашим соотечественникам, отправляющимся на отдых в Грецию, не придется тратить первый день на перелет.
Первый вылет запланирован на 31 мая. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании Ellinair, а кассах аэропорта «Толмачево», различных городских кассах и у туроператоров, которые будут заниматься организацией отдыха в Греции.
В этом году специалисты ожидают роста пассажиропотока на греческом направлении примерно на 15%. Отчасти это связано с тем, что Египет для граждан России, скорее всего, так и останется закрытым.
Еженедельные перелеты Новосибирск – Салоники будут выполняться на комфортабельном лайнере Airbus A319. Сведений о стоимости билетов пресс-служба перевозчика пока не предоставляла.
Источник: avia.pro