Усилитель сигнала GSM

Проблема усиления сигнала сотовой связи в первую очередь актуальна для владельцев загородных домов и коттеджей. Наиболее она актуальна при организации доступа к Интернету – поговорить можно и при плохом качестве связи, а вот реализовать канал нужной пропускной способности получается не всегда. И дело тут часто не в использовании дешевого оборудования, а в банальном географическом расположении. Вот например, здесь в ложбинке стоит дом – рядом речка, лес и удобный выезд на автомагистраль. А уровень сигнала низкий – именно потому, что ложбинка. Системы организации спутникового Интернета всё еще дороги, но не стоит отчаиваться. Для всех людей, попавших в подобную ситуацию, есть отличная новость – дело исправит усилитель GSM сигнала.
По сути своей это комплекс, состоящий из непосредственно усилителя и внешней антенны. По понятным причинам последнюю необходимо расположить на максимальном возвышении и правильно сориентировать относительно ближайшей сотовой станции. Подобный подход даст наилучший результат и самым существенным образом повысит не только качество мобильной связи, но и пропускную способность используемых USB-модемов. Многих изначально отпугивала достаточно высокая цена, но в настоящее время на подобные комплексы она снизилась до приемлемого уровня. Да и альтернативы чаще всего нет – очень немногие провайдеры идут на организацию дальней Wi-Fi связи.
С точки зрения конструктивного исполнения различают непосредственные усилители, которые подключаются к модему, и репитеры. Последние можно отнести к небольшим станциям сотовой связи, которые ориентированы на использование одним или несколькими операторами. Понятное дело, что располагать подобное оборудование в жилом помещении не следует – гараж или чердак подойдут для этих целей значительно лучше.