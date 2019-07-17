Обзор букмекерской конторы - Марафон

Остановимся на выборе букмекерской конторы. Для ставок можно использовать марафон зеркало, доступное игрокам при любых обстоятельствах. Букмекер ориентируется на русскоязычную аудиторию, работает с популярнейшими системами платежей и гарантирует клиентам комфортный сервис.
Официальный сайт БК марафон и зеркала
Свою деятельность в интернете букмекер начал 2012 году, после получения лицензии у правительства Кюрасао. До этого контура работала преимущественно на территории Украины. В течение многих лет компания находилась на территории Великобритании. Поэтому неудивительно, что официальными партнерами БК являются такие клубы как Тоттенхэм, Ливерпуль и ряд других. В штате работает несколько тысяч человек.
Клиентам предлагается возможность делать ставки на официальном сайте и многочисленных зеркалах. При этом есть доменные имена в разных зонах. Информацию о зеркалах можно найти на официальном сайте и многочисленных форумах. В любом случае, клиенты имеют беспрепятственный доступ к спортивным событиям.
Характерной особенностью букмекера является ориентация на игроков из стран СНГ. Служба поддержки предоставляет онлайн-консультации на русском языке. Соответственно любители спортивных событий смогут открыть счета не только в долларах, евро, но и рублях.
Для осуществления финансовых операций можно использовать около 20 систем платежей, в том числе электронных сервисов. Например, беттеры могут воспользоваться ПС HandyBank, Киви Валет, WebMoney, EcoPayz и рядом других. Предусмотрено внесение оплаты через терминалы самообслуживания, например, Связной и Евросеть. Также предусмотрены транзакции через банковские карты и переводы посредством кредитно-финансовых организаций. В каждом конкретном случае установлены соответствующие лимиты и комиссии, с которыми рекомендуется ознакомиться предварительно.
Например, через мобильные сервисы на баланс можно внести не менее 70-80 рублей. Если же для пополнения депозита используются пластиковые карты, то минимальная сумма депозита должна составлять более 350 рублей. При этом также необходимо учитывать максимальные лимиты за внесение денежных средств. Например, посредством мобильных платежей можно внести не более 5000 рублей.
Для вывода денежных средств доступно несколько вариантов. Наиболее оптимальными является вывод денежных средств через электронные кошельки. Если же воспользоваться услугами банковского перевода, то денежные средства могут поступить на счет в течение 7 дней. Выплата денежных вознаграждений осуществляется без комиссий, что является огромным преимуществом букмекера. При этом отсутствуют максимальные лимиты на вывод денежных призов. С продуктами букмекерской конторы, а именно финансовыми ставками, можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте и его зеркалах.