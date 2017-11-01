Книжные переплеты

Важным критерием определения ценности книги является ее сохранность и состояние переплета. Старинный свиток заменил кодекс. Для сохранения хорошего состояния экземпляр поещали в твердую обложку. Все это подшивали и скрепляли клеем, форзацем и другими элементами. В итоге появилась книга. Она создается по такому принципу и в настоящее время. Постепенно развивалось и книжное оформление. Обложка теперь не только защищает ее, но и имеет художественное значение. На цену книжки сильно влияет сохранность и материал ее переплета. С древних времен вид и материал переплета часто менялся.

Кожа

В 15 вв. книжки переплетали кожей. На нем делали слепое тиснение. В 16 веке появляется тиснение золотом и первые знаки владельцев - суперэкслибрисы. В конце 16 века при дворах начали открываться переплетные мастерские, в которых издаются книги для продажи. Они изготавливаются в обычном кожаном переплете. Тиснение слепое. Какие-либо изыски в них отсутствовали.

В 17 вв. стали изготавливать дорогие книги в подарочном переплете. Для их создания использовался сафьян. Его окрашивали в разные цвета, преимущественно красный и зеленый.

Дерево

Большинство книг, изданных до 18 вв., облачали в деревянный переплет и обтягивали кожей. Внутри его обклеивали пергаментом, соединяли завязками или застегивали. В досках пропиливали отверстия, через которые пропускали ремни из кожи. К ремням присоединялись страницы.

Картон

При правлении Петра I появляется переплетение картоном. Его внешний вид был простым и строгим. Украшали обложку различными узорами, брызгами красок и тиснением из золота. Кожаные ремни для скрепления издания заменяются тонкой тесьмой.

Современное оформление

В 19 веке спрос на книги вырос среди всех социальных слоев населения. Их выпускали большими тиражами из недорогих материалов, чтобы уменьшить продажную стоимость. В 50-е года 19 века ручное переплетение встречается все реже. Открывается множество фабрик по производству книг. Сейчас наступил век новых технологий. Сейчас все производство автоматизированное. Поэтому намного выше ценится ручная работа. В компании Family-book мастера своими руками оформят любое издание с учетом всех ваших предпочтений. Для уточнения информации вы можете позвонить нам или приехать в шоу-рум, чтобы увидеть и потрогать примеры работ.