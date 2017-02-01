Алюминиевые конструкции: зимние сады и алюминиевые окна

Зимние сады, как строение возле частного дома, появились в нашей стране не так давно. Однако это не помешало зимним садам становиться популярнее с каждым годом. Новые профильные решение, современные климатические системы и автоматика, позволяют создавать зимние сады, которые будут поддерживать необходимую температуру в течение всего года. Если вы хотите купить зимний сад в Киеве , то Вам будет предложено изготовить его либо из теплых профильных систем, либо из холодных. Забегая наперед, скажем, что теплый зимний сад будет почти в 2 раза дороже, чем холодный. Однако не стоит сразу отбрасывать вариант такой конструкции. Если учесть расходы на обогрев и охлаждение зимнего сада, то Вы увидите, что теплая конструкция может окупить себя за несколько лет. Холодные же зимние сады подойдут больше для дачников, которые будут использовать его только в теплое время года. Узнать стоимость зимнего сада, Вы можете обратившись в строительную компанию Затишок, которая специализируется на изготовлении конструкций из алюминиевого профиля.

Перейдем ко второй части нашей статьи и поговорим об алюминиевых окнах. Сейчас алюминиевые окна больше используются в бизнес центрах или торгово-развлекательных комплексах. Стоимость этих конструкций выше, чем металлопластиковых изделий, но и преимуществ гораздо больше. Алюминиевые окна могут иметь значительно большие размеры, нежели металлопластиковые. К тому же металлопластиковые окна часто выгорают и из белого цвета превращаются в желтоватый, издавая при нагревании неприятный запах. Алюминиевые окна могут быть также теплыми и холодными. Не сложно догадаться, что теплые окна используются в наружных проемах, а холодные - внутри помещения либо в неотапливаемых помещениях. Холодные алюминиевые окна часто используют в банковских заведениях.

Еще к преимуществам алюминиевых окон можно отнести долговечность, хороший класс защиты от взлома, хорошие теплоизоляционные характеристики. Подробнее об алюминиевых окнах смотрите здесь.

Из алюминиевых профилей даже создают фасадное остекление. Сейчас практически все новые офисные здания используют алюминиевое остекление фасада. Такой вид остекления качественно выделяет офисное здание от других построек и подчеркивает достаток и солидность компании, которая работает в таком офисе.