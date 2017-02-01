Мгновенная регистрация ООО

Регистрация ООО не является хлопотным делом, если обратиться в юридическую компанию. Оформившему заявку и предоставившему необходимые данные заказчику гарантируется регистрация в пятидневный срок. Вы не столкнетесь ни с какими сложностям, всю заботу берет на себя компания по осуществлению услуг регистрации предприятия.

Схема продумана и отработана так, чтобы вы не потратили ни одной лишней минуты. Необходима будет только встреча у нотариуса в удобное время. Для самых занятых есть услуга, при которой нотариус приезжает на место. Эта процедура занимает 10-20 минут. По завершении регистрации клиент получает на руки все требуемые для этого документы, печать предприятия, договор на открытие расчетного счета. Чуть дольше делаются документы из пенсионного и социального фонда. На их подготовку уходит семь дней.

На период открытия ООО менеджер всегда на связи. Через любое средство связи у вас есть источник информации по поводу ведения процесса. От степени вовлеченности в регистрационную процедуру зависит стоимость услуги. Она рассчитывается для каждого клиента индивидуально.

Минимальный пакет включает консультацию и помощь в сборе необходимых документов. Особое удобство представляется для лиц с пропиской в другом городе. Агент связывается только в случае необходимости, проходя весь сложный процесс самостоятельно. Заказать услугу удобно через официальный сайт, оставив в качестве заявки номер телефона для связи. На выбор предлагается несколько тарифов с различным набором услуг.

Юридические услуги на открытие и регистрацию предприятия проводятся незаметно, с минимальным участием заказчика. Конфиденциальность обрабатываемой и получаемой информации сохраняется. Самостоятельная регистрация часто приводит к бумажной волоките, долгому сроку прохождения всех этапов. Зачастую результатом становится отказ от выдачи регистрационных документов.

Юридическая компания берет на себя всю ответственность, гарантирует отсутствие проблем, сложностей, положительный результат. Значительную роль в этом играет правильная подготовка требуемых документов на начальном этапе. Заказчик не несет финансовые потери в случае отказа из-за неготовности требуемых документов. В этом редком случае ответственность ложится на агента-юриста. Кроме регистрации предприятия юридическая компания предлагает услуги по внесению изменений и ликвидации.