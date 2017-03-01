Павел Крымов о секретах продвижения и технологии успеха в Сети

Детальнее о том, как можно эффективно продвигать в Сети услуги или товары, можно узнать, посетив интернет-сайт Крымова , – там, в частности, описан метод воздействия на потенциальных клиентов с привлечением "лидеров мнений", и еще много весьма полезной информации.

В интервью журналистам Forbes.kz известный специалист объяснил, что особенностью продвижения финансовых услуг в Интернете является наличие возможности донести имеющееся предложение до аудитории. Здесь есть 2 важных момента – во-первых, аудитория в Сети не ограничена, во-вторых, она является целевой. Аудитория здесь выражает свою заинтересованность в вашем предложении. В свою очередь, у вас есть возможность создать нужную информационную картинку у всех, кто проявит какой-то интерес к вашей компании. Помимо этого, рекламные кампании можно строить таким образом, чтобы платить только лишь за реальных клиентов.

Возможности создания в Сети позитивной и негативной картинки используют все серьезные игроки – Крымов.

По сути, продвижение товаров и услуг в Сети можно назвать манипулированием информацией. Между тем Крымов подчеркнул, что создание в Интернете информационной картины – как позитивной, так и негативной, – это объективная реальность. Она существует, вне зависимости от того, нравится вам это или нет. Возможности для их создания появились по мере развития Интернета и технологий, и их используют все серьезные игроки. Это означает что любой компании, которая хочет уверенно себя чувствовать на рынке, нужно использовать данные технологии.

Можно провести аналогию со спортом. Крымов в качестве примера привел боксерский поединок, в котором один из спортсменов ведет бой по всем правилам, тогда как второй нарушает их, пуская в ход колени и локти, нанося удары по затылку и так далее. В такой ситуации первый боксер, ведущий бой строго по правилам, непременно потерпит поражение.

Однако в спорте за несоблюдение правил спортсменам грозит дисквалификация, тогда как в Сети по большому счету этого никто не контролирует, поскольку такой контроль здесь просто невозможен. Поэтому нужно не просто знать приемы финансового маркетинга – ими еще и необходимо пользоваться. Иными словами, быть субъектом финансового маркетинга лучше, чем быть его объектов.

Рядовому пользователю, не желающему стать жертвой информационных манипуляций, Крымов рекомендует фильтровать положительные отзывы в Сети. Ведь если вы где-то получили хорошую прибыль, то вряд ли станете потом писать об этом на десятках интернет-ресурсов. Поэтому можно вбить в поисковик один из таких отзывов или какие-то фразы оттуда, и посмотреть на результат. Если данный отзыв размещен на целом ряде ресурсов, значит, вывод однозначный – это работа маркетологов.

Нам стало известно,что в феврале 2017 года командой известных стартаперов с Украины было принято решение о разработке платформы, позволяющей активно выявлять такие явления и противодействовать им. Также есть информация о том, что данная платформа будет в определенной степени социальным проектом. Проект финансируется мощной ФПГ (не путать с ОПГ).

К сожалению, это практически все, что нам известно. Остаются важные вопросы, которые нам хотелось бы прояснить, а именно:

1.Этот проект решает проблемы бизнеса или пользователей?

2.Кто есть целевой аудиторией проекта?

3.Принимает ли участие в проекте сам Павел Геннадьевич и в каком статусе?

Будем благодарны за информацию и гарантируем мощную рекламную поддержку на старте проекта.