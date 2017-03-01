Услуга телемаркетинга

Осуществляется при помощи телефона. Специально обученный оператор входит в аудио-контакт с потенциальным клиентом. Во время разговора он выполняет задачу – информирование, опрос мнения или непосредственную продажу, которую перед ним поставил заказчик услуги телефонных продаж. Любопытно - несмотря на обилие более продвинутых и объемных видов маркетинга, непосредственное общение с клиентом по-прежнему является эффективным инструментом достижения нужных продавцу целей. Каких? Продавать, получать прибыль, завоевывать мир.

Важный момент – телемаркетинг может быть двуликим, как древнеримский бог Янус. Дело в том, что этот вид продаж разделяют по тому, кто был инициатором контакта. Если на горячую линию компании позвонил клиент, то это – входящий телемаркетинг. Используется для оказания консультативных услуг, предоставления справочной информации, поддержания существующего уровня продаж.

Если инициатором контакта становится продавец, или его представитель – оператор компании, осуществляющей услуги телефонных продаж, то это – исходящий телемаркетинг. Да, это высший пилотаж! Потому что на этом уровне ничего не подозревающий человек превращается в потребителя предоставляемой конкретным продавцом услуги/товара.

Азбука исходящего телемаркетинга

Чтобы лучше вникнуть в специфику этого вида маркетинга, позвольте продемонстрировать вам рабочие инструменты компании, которая организовывает услуги телефонных продаж.

Каждая уважающая себя компания имеет Базу. В ней – данные контактов, которые могут быть сортированы под интересы конкретного заказчика. От ее объема, актуальности, алгоритма отбора целевой аудитории прямо зависит выполнение задач клиента. Компании, которые специализируются на услугах телефонных продаж, располагают штатом операторов. В деле телемаркетинга «кадры решают все». Чтобы сотрудники находили контакт с потенциальным клиентом, вызывали у него доверие, работали с возражениями, оставляли после себя самое приятное впечатление, операторы регулярно проходят курсы по улучшению своих коммуникационных навыков и практической психологии. Для того, чтобы виртуозно оказывать услугу исходящего телемаркетинга, ответственная компания разрабатывает или использует оправдавшие себя технологии телефонного опроса, информирования, убеждения, продаж. Кроме того, проводится исследование целевой аудитории с последующей сегментацией ее по нужным клиенту параметрам.

Портрет типичного потребителя услуги телемаркетинга

Кто является потребителем услуги телефонных продаж? Владельцы реальных и виртуальных торговых площадок, «производители» интеллектуального продукта, которые продвигают свой товар. Или услугу. Или информацию.

Московский контакт-центр Комус является одним из тех гуру исходящего телемаркетинга, работа с которым приносит клиентам не только удовольствие, но и прибыль. Обратившись в Комус, заказчик получает следующие преференции:

Сформированную покупательскую аудиторию. Ежедневный отчет о проведенной работе – клиентский отклик, выраженный в цифрах, графиках, аудиозаписях. Мозги, речевые аппараты, специальные знания и навыки команды операторов. «Всего» - 650 человек. Экспресс-старт компании. Минимизацию собственных трат на организацию сотрудников, контактирующих с клиентами.

Результатом делегации части маркетинговых задач Комусу станет не только уменьшение расходов, но и ощутимый рост продаж, как конечной цели любой предпринимательской активности.