Услуга телемаркетинга

Осуществляется при помощи телефона. Специально обученный оператор входит в аудио-контакт с потенциальным клиентом. Во время разговора он выполняет задачу – информирование, опрос мнения или непосредственную продажу, которую перед ним поставил заказчик услуги телефонных продаж. Любопытно - несмотря на обилие более продвинутых и объемных видов маркетинга, непосредственное общение с клиентом по-прежнему является эффективным инструментом достижения нужных продавцу целей. Каких? Продавать, получать прибыль, завоевывать мир.
Важный момент – телемаркетинг может быть двуликим, как древнеримский бог Янус. Дело в том, что этот вид продаж разделяют по тому, кто был инициатором контакта. Если на горячую линию компании позвонил клиент, то это – входящий телемаркетинг. Используется для оказания консультативных услуг, предоставления справочной информации, поддержания существующего уровня продаж.
Если инициатором контакта становится продавец, или его представитель – оператор компании, осуществляющей услуги телефонных продаж, то это – исходящий телемаркетинг. Да, это высший пилотаж! Потому что на этом уровне ничего не подозревающий человек превращается в потребителя предоставляемой конкретным продавцом услуги/товара.
Азбука исходящего телемаркетинга
Чтобы лучше вникнуть в специфику этого вида маркетинга, позвольте продемонстрировать вам рабочие инструменты компании, которая организовывает услуги телефонных продаж.
- Каждая уважающая себя компания имеет Базу. В ней – данные контактов, которые могут быть сортированы под интересы конкретного заказчика. От ее объема, актуальности, алгоритма отбора целевой аудитории прямо зависит выполнение задач клиента.
- Компании, которые специализируются на услугах телефонных продаж, располагают штатом операторов. В деле телемаркетинга «кадры решают все». Чтобы сотрудники находили контакт с потенциальным клиентом, вызывали у него доверие, работали с возражениями, оставляли после себя самое приятное впечатление, операторы регулярно проходят курсы по улучшению своих коммуникационных навыков и практической психологии.
- Для того, чтобы виртуозно оказывать услугу исходящего телемаркетинга, ответственная компания разрабатывает или использует оправдавшие себя технологии телефонного опроса, информирования, убеждения, продаж. Кроме того, проводится исследование целевой аудитории с последующей сегментацией ее по нужным клиенту параметрам.
Портрет типичного потребителя услуги телемаркетинга
Кто является потребителем услуги телефонных продаж? Владельцы реальных и виртуальных торговых площадок, «производители» интеллектуального продукта, которые продвигают свой товар. Или услугу. Или информацию.
Московский контакт-центр Комус является одним из тех гуру исходящего телемаркетинга, работа с которым приносит клиентам не только удовольствие, но и прибыль. Обратившись в Комус, заказчик получает следующие преференции:
- Сформированную покупательскую аудиторию.
- Ежедневный отчет о проведенной работе – клиентский отклик, выраженный в цифрах, графиках, аудиозаписях.
- Мозги, речевые аппараты, специальные знания и навыки команды операторов. «Всего» - 650 человек.
- Экспресс-старт компании.
- Минимизацию собственных трат на организацию сотрудников, контактирующих с клиентами.
Результатом делегации части маркетинговых задач Комусу станет не только уменьшение расходов, но и ощутимый рост продаж, как конечной цели любой предпринимательской активности.