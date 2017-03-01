Часы Invicta дают фору швейцарским конкурентам

В интернет магазине, реализующем оригинальные часы Инвикта, каталог http://invicta-watches.ru/ продукции постоянно пополняется новинками. Это не только классические модели для мужчин и женщин, но и специализированные часы для занятия спортом и дайвингом, а также линейка дизайнерских разработок. Подробное описание каждой модели бренда с представленными фото позволяет каждому покупателю быстро выбрать модель под собственный стиль, заказать и получить в кратчайшие сроки.

Преимущества интернет шопинга особенно ярко выражены при покупке многофункционального оборудования, и часы не исключение, особенно когда перечень каталога «зашкаливает» и сложно определиться с лучшим для себя вариантом. Важна каждая мелочь, требуется время на ознакомление с отзывами счастливчиков, которые приобрели такой же товар. И размеренность при выборе, когда нет давления менеджера магазина, который умеет «забалтывать» и «втюхивать» совершенно другой товар – всё это является дополнительным бонусом при покупке в режиме онлайн.

Привлекательность часов Инвикта подтверждается следующими позициями:

респектабельным внешним дизайном, иногда слишком броским, но всегда эксклюзивным; безупречной работой швейцарского часового механизма; применением современных высококачественных материалов каждой детали; реализацией элитной продукции по ценам среднестатистической категории; долговечностью при соответствующем уходе; высокой точностью работы.

И, действительно, купив часы Invicta, вы больше никогда не опоздаете на работу или деловую важную встречу, отчего может пострадать ваш бизнес, и всегда сможете грамотно распланировать своё время, чтобы успеть насладиться отдыхом в кругу близких и любимых людей.

Особенность ценовой политики компании

При создании собственного бренда продукции с изысканным дизайном и высоким качеством, в отличие от аналогичных швейцарских производителей, которые устанавливают «заоблачные» цены в качестве подтверждения уникальности выпускаемого товара, компания Инвикта изначально решила снизить ценовой порог на ручные часы без ухудшения качества и заполнить рынок более востребованным товаром в среднем ценовом диапазоне. Такая уловка значительно увеличила количество покупателей и способствовала быстрому продвижению бренда на рынке продаж эксклюзивной продукции.