Удаление зуба мудрости в условиях медицинского центра

Эволюционное развитие человеческого организма привело к изменению челюстного отдела, потому сегодня зубы мудрости стали скорее атавизмом, чем полноценным функционирующим органом. По статистике, их прорезывание становится все более поздним, а это приводит к довольно неприятным последствиям. Дело в том, что зуб мудрости появляется в момент, когда организм перестает изменяться в возрастном спектре, его силы направлены в другое русло, а на развитие новых образований ресурсов не остается. В итоге получается, что появление последних зубов сопровождается проблемами и осложнениями.

Сотрудниками медицинского центра стоматологические проблемы, связанные с «восьмеркой», достаточно изучены, на вооружении специалистов имеются самые современные методики по диагностике и лечению.

Самой частой операцией, касающейся зуба мудрости, является надрез десны, мешающей его появлению. Иссечение мягкой ткани необходимо в тех случаях, когда прорезывание сопряжено болью и воспалительными процессами, что может привести к образованию кисты или припухлостей, часто сопровождающейся повышением температуры, тупой, ноющей болью и другими недомоганиями.

Решительное удаление зуба мудрости требуется в ситуациях, когда на задней части челюсти не хватает места для его размещения. В процессе роста «восьмерка» начинает оказывать давление на соседствующие зубы, и боль становится достаточно сильной, переходя на область щеки и шеи. Радикальные меры требуется принимать и в том случае, когда рост зуба имеет направление в слизистую оболочку, это может привести к травматизму и попаданию инфекции.

Если стоматолог дал положительное заключение на проведение удаления, то бояться процедуры не стоит, современные методы позволяют проводить ее быстро и безболезненно.

Специалист обязательно назначит рентген, в качестве более точного диагностирования, и обязательно протестирует пациента на предмет совместимости с обезболивающими препаратами. Длительность операции определяется индивидуально, все зависит от сложности расположения зуба и возможных патологий.

После удаления доктор проведет профилактические мероприятия, способствующие быстрому заживлению ранки, и расскажет как снизить болевые ощущения в реабилитационный период. Соблюдая рекомендации грамотного стоматолога, можно не опасаться негативных последствий для здоровья.