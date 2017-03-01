Вперед к победе.

Вторая мировая война принесла в этот мир кровопролитные сражения и масштабные баталии. Каждое из них приносило огромные разрушения и сотни тысяч смертей среди солдат и мирных граждан. С четырнадцатого по двадцать шестое января проходила Млавско-Эльбингская военная операция. Это было масштабное наступление советских сил на восточном фронте против германской военной машины к тому времени давшей слабину.

Наступлением командовал маршал Рокоссовский, задачи по уничтожению врага возлагались на Второй Белорусский фронт. Немецкие войска в свою очередь возглавил генерал Рейнхардт на начальном этапе, командир группы армий «Центр». Позже двадцать шестого января его сменил генерал Рендулич а группа армий «Центр» стала именоваться группой «Север».

Целью этой операции было успешное блокирование немецкой группировки в Восточной Пруссии. В ходе боевых действий все поставленные командованием задачи были реализованы. Советская армия взяла города Мариенбург, Модлин и Млавы. Восточно-прусская армейская группировка неприятеля была полностью разгромлена.

С четырнадцатого января по третье февраля битвы не прекращались. В это время проходила Варшавско-Познанская военная операция. Она стала грандиозным наступлением Красной Армии против германских войск. Командование операции было возложено на маршала Жукова командующего Первым Белорусским фронтом. Силами Вермахта сначала командовал генерал Гарпе. Затем с семнадцатого января его группу «А» было переименовано в «Центр» и на посту его сменил генерал Шёрнер

Ставка поставила четкую задачу перед Первым Белорусским фронтом – наголову разгромить неприятеля. Задачу эту было выполнено отменно, противник был разгромлен. Красная Армия заняла города Радом, Лодзь, Быдгощ и саму Варшаву. Сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего наступления в Германии.