Вперед к победе.

Вторая мировая война принесла в этот мир кровопролитные сражения и масштабные баталии. Каждое из них приносило огромные разрушения и сотни тысяч смертей среди солдат и мирных граждан. С четырнадцатого по двадцать шестое января проходила Млавско-Эльбингская военная операция. Это было масштабное наступление советских сил на восточном фронте против германской военной машины к тому времени давшей слабину.
Наступлением командовал маршал Рокоссовский, задачи по уничтожению врага возлагались на Второй Белорусский фронт. Немецкие войска в свою очередь возглавил генерал Рейнхардт на начальном этапе, командир группы армий «Центр». Позже двадцать шестого января его сменил генерал Рендулич а группа армий «Центр» стала именоваться группой «Север».
Целью этой операции было успешное блокирование немецкой группировки в Восточной Пруссии. В ходе боевых действий все поставленные командованием задачи были реализованы. Советская армия взяла города Мариенбург, Модлин и Млавы. Восточно-прусская армейская группировка неприятеля была полностью разгромлена.
С четырнадцатого января по третье февраля
Ставка поставила четкую задачу перед Первым Белорусским фронтом – наголову разгромить неприятеля. Задачу эту было выполнено отменно, противник был разгромлен. Красная Армия заняла города Радом, Лодзь, Быдгощ и саму Варшаву. Сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего наступления в Германии.
Двадцать четвертого февраля завершилась Нижнесилезская общевойсковая операция. Это было сухопутное наступление советских сил, против германцев в ходе боевых действий на восточном фронте. Наступление велось силами Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева. Германскую оборону держала группа армий «Центр» под управлением генерала Шёрнера. Армия советов желала разгромить неприятеля в заданном районе и выйти к берегам Нейсе. Благодаря успешно проведённой операции разгром противника таки состоялся, более того советы захватили Глогау и отрезали Третий Рейх от всей Нижней Силезии – крайне важного промышленного центра Германии. Если вы хотите узнать больше о значимых событиях истории, тогда мы ждем вас на сайте мультимедийной энциклопедии CHRONTIME -