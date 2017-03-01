Особенности имплантации и протезирования зубов

Если Вас интересует имплантация зубов в Балашихе, то этом случае вы можете обратиться в специализированную стоматологическую клинику, которая оказывает услуги имплантации и протезирования - http://estetick-dent.ru/, например.

Особенности таких услуг

Протезирование зубов в Балашихе – это меры, которые направлены на восстановление поврежденного или утраченного зуба. При восстановлении зубов применяются современные имплантаты, которые отлично приживаются и не вызывают дискомфорта.

Этапы такой процедуры заключаются в следующем:

1. Вводится специальный препарат для местной анестезии.

2. Проводится отслойка десневого лоскута.

3. Специалист ввинчивает имплант в область кости (имплант предварительно тщательно подбирается).

4. После этого накладывается шовный материал.

5. Проводится установка временной коронки.

6. После того, как имплант прошел этап приживления, устанавливается постоянная коронка.

Что касается протезирования, то вы можете выбрать как съемные, так и постоянные протезы, при этом они изготавливаются из мягких эластичных материалов, которые не травмируют слизистую оболочку рта даже при постоянном использовании.

Достоинства современных материалов для имплантации и протезирования

Современные стоматологические материалы, которые применяются в клинике, отличаются следующими достоинствами:

Практически стопроцентная вероятность приживления.

Максимально реалистичный вид (импланты и протезы в точности повторяют естественный оттенок зубов и их форму, многообразие оттенков дает возможность подобрать подходящий вариант).

Импланты и протезы изготавливаются из материалов, не вызывающих аллергической реакции, поэтому они подходят даже чувствительным пациентам.

Конструкции отличаются повышенной прочностью и долговечностью.

При правильном уходе поверхность этих стоматологических материалов не темнеет и не изменяет свой цвет от приема пищи. При желании вы можете выбрать не только дорогостоящий имплант, но и бюджетный вариант.

Таким образом, услуги имплантации и протезирования доступны в современной стоматологической клинике Балашихи. Достаточно лишь записаться на прием к квалифицированному стоматологу, который оценит состояние полости рта пациента, при необходимости сделает снимок и подберет подходящую стоматологическую конструкцию.