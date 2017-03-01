Международный конкурс талантов Новая Волна

Для участия в нём приглашаются талантливые вокалисты, исполняющие песни в любом музыкальном жанре (ансамбли, группы, дуэты либо соло). Приезжая на музыкальный форум, зрители ежегодно встречаются с уже знаменитыми исполнителями, продюсерами, представителями зарубежных музыкальных компаний. Многие из них работают на фестивале в качестве жюри и выступают в определённые дни «НВ» перед аудиторией. По правилам шоу, каждый конкурсант должен исполнить песню дуэтом со знаменитостью. Музыкальный номер считается полноценным выступлением конкурсанта, которое оценивает жюри.

Конкурс представляет собой настоящий грандиозный праздник музыки для аудитории. Это интригующее шоу, на котором зрители входят в азарт и драйв не менее, чем сами конкурсанты. Солнце, морской воздух, комфортная погода в сентябре в Сочи, - все это дополнительно настраивает на отличное настроение, новые впечатления и заряд положительными эмоциями. Заказывайте билеты на Новую волну на сайте нашей компании!

Для бронирования билетов нужной категории и оформления предварительного заказа не требуется регистрироваться и сообщать данные личных документов. Достаточно написать свое ФИО, контактный номер телефона и адрес электронной почты. В поле «Комментарий» доступно сообщить любую важную информацию или вопрос относительно оплаты, доставки и пр. Заявку можно направлять круглосуточно. Менеджеры оперативно обрабатывают поступившие запросы и созваниваются с клиентами в кротчайшие сроки (рабочее время суток).

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