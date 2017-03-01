Где найти оригинальную парфюмерию?

Каждый знает, что приобрести оригинальный парфюм сегодня очень сложно. Весь рынок практически на 50% переполнен подделками. Поэтому искать подходящий товар весьма затруднительно. Что же делать?

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Как известно, любой парфюм имеет свою пирамиду нот. В нем есть верхние ноты, которые по консистенции являются наиболее слабыми и выветриваются практически за 10 минут. Далее открываются ноты сердца, в которых аромат начинает играть по-новому. Самое главное при этом правильно нанести аромат.

Парфюмерия обычно используется для завершения любого образа, как мужчины, так и женщины. Неважно, куда вы собираетесь, на вечеринку или на работу, парфюм всегда будет вашим спутником, без которого невозможно выйти на улицу. Специалисты рекомендуют придерживаться основных правил в нанесении духов или одеколона перед выходом:

очистить кожу (принять душ);

насухо вытереть ее;

нанести аромат только на кожу, а не на одежду;

выбирать пульсирующие точки для нанесения парфюма.

Придерживаясь таких правил, вы будете пахнуть на протяжении всего дня.

Почему нельзя наносить парфюм на одежду? Все просто. Любой создаваемый аромат имеет в своем составе эфирные масла, которые могут оставить на вещах жирный след в виде пятна.

Иногда рекомендуют распылять немного парфюма на волосы. В таком случае запах будет сохраняться на протяжении не только дня, но и всего времени, пока вы не помоете голову.

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