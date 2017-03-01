Бухгалтерия и кадровое дело: как быстро и качественно проверить

Бухгалтерия, налоговая и финансовая отчетность, кадровое делопроизводство – эти области деятельности любой компании жестко регламентированы многочисленными законами и нормами. За исполнением тщательно следят, а нарушения могут сказаться на всей компании. Поэтому важно своевременно находить проблемы, устранять ошибки. Помочь в этом может профессиональная компания, оказывающая услуги инициативного аудита.

Когда это необходимо

Проверка по инициативе самой организации – лучший способ независимо оценить ситуацию в области учёта и отчетности. Не стоит ждать, пока проверяющие органы найдут нарушения или будут выявлены серьезные просчеты высшим руководством. Ошибки неизбежны, в том числе у самых опытных специалистов. Поэтому целесообразно регулярно проверять документацию. Иногда требуется и помощь в создании действенной системы учета: компания Бизнес Групп-М предоставляет широкий спектр услуг по бухгалтерскому сопровождению, подробности по услуге кадрового учета вы найдете по ссылке - http://www.bgm-buh.ru/uslugi/kadrovyj-uchet.html.

Инициативная проверка всегда требуется в следующих стандартных ситуациях:

объективное недоверие к главному бухгалтеру;

смена главного бухгалтера;

смена высшего руководства;

перед крупными обязательными аудитами и проверками;

после внесения серьезных изменений в законодательство и в учетную политику.

Зачем это нужно

Очень важно быстро выявить все существующие ошибки, поскольку и бухгалтерия, и кадровые службы предприятия регулярно отчитываются перед государством. Поэтому сама компания заинтересована в том, чтобы вовремя выявить недочеты. Вторая причина: тесная взаимосвязь всех данных внутри системы. Одна небольшая ошибка может привести к многим неверным расчетам. К примеру, неверный бухгалтерский учет в течение долгого времени в итоге может стать причиной в корне неверных управленческих решений относительно дальнейшего развития бизнеса.

В крупных организациях, где целый штат сотрудников занимается подобными вопросами, ошибок немало. Однако сложно приходится и бухгалтерам небольших фирм, в ведении которых находится весь спектр вопросов. В таком случае можно и нужно воспользоваться сторонней помощью: компания Бизнес Групп-М предоставляет широкий спектр услуг по бухгалтерскому сопровождению, подробно с которыми можно ознакомиться на сайте http://www.bgm-buh.ru/.