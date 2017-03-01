Тенофовир – препарат нового поколения

В упаковке имеется 300 мг таблеток, каждая из которых полностью покрыта защитной пленочной оболочкой. Таким образом, лекарство начинает свое действие уже, непосредственно, при попадании в желудок, что значительно повышает шансы на выздоровление пациента.

Согласно проведенным многочисленным клиническим исследованиям, специалисты доказали, что регулярное лечение Тенофовиром способствует заметному снижению риска вирусной инфекции, а также защищает человеческий организм от возможных осложнений.

Представленный лекарственный препарат является нуклеотидным ингибитором обратной транскриптазы. Данная транскриптаза осуществляет синтез вирусной ДНК из ферментов РНК ВИЧ. Таким образом, препарат препятствует дальнейшему развитию заболевания и попадания зараженных клеток, непосредственно, в кровь пациента.

Что касается конкретной дозировки, на сайте Gepatit-stop.ru представлена детальная информация по применению данного препарата. Однако конкретные рекомендации вам сможет предоставить исключительно ваш лечащий врач, после проведенных анализов. Ведь дозировка таблеток напрямую зависит от степени развития и запущенности вирусного заболевания.

Тенофир является тем препаратом, который следует применять в комплексе с другими противовирусными препаратами, в составе которых имеется адефовир депивоксил. Кроме того, важно детальнее ознакомиться с особыми побочными действиями данных таблеток.

Таблетки лучше всего применять независимо от приема пищи. Стандартная дозировка – одна таблетка в сутки. Однако могут быть и некоторые отклонения от нормы, в зависимости от индивидуальной переносимости препарата или некоторых особенностей прогрессирующего заболевания.

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