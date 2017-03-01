Юридическое сопровождение бизнеса - выбор настоящих предпринимателей

Сегодня, 11:45

Однако сегодня все больше компаний, особенно на Западе, предпочитают заниматься «чистым» бизнесом, передавая часть черновой работы на аутсорсинг. Все началось с маркетинга, финансового консалтинга, аудита и бухгалтерии. И продолжилось юридическим сопровождением бизнеса.

Образ компании, которая все тянет на себе, постепенно остается в прошлом, потому что у договоров аутсорсинга масса преимуществ.

Например, юридическое сопровождение бизнеса позволяет:

1. Сократить расходы на содержания большого штата сотрудников. Ни производственная компания не в силах содержать юристов на все случаи жизни. А когда дело касается судебных разбирательств, то сторонние юристы незаменимы.

2. Как правило, квалификация независимых юристов выше, чем штатных. Посмотрите на споры между крупными организациями, а также международные споры, в которых участвуют госорганы. В них никто не пользуется услугами штатных юристов. Ведь для того, чтобы выиграть дело, нужны узкие специалисты, поэтому бизнесмены предпочитают привлекать сторонние юридические фирмы для представления интересов в суде.

3. Прекратить отношения со сторонней организацией намного проще, чем со штатным юристом. Правоотношения работника и работодателя регулируются не только нормами трудового договора, но и нормами трудового кодекса, которым предусмотрено масса гарантий от необоснованного увольнения работника. Поэтому, если штатный юрист составил плохое исковое заявление либо плохо выступил в суде, его трудно будет уволить, поскольку формально, лицо имеющее юридическое образование, вправе занимать должность юриста. Если же юридическое сопровождение организации осуществляет сторонняя юридическая фирма, то данные правоотношения регулируются договором и нормами гражданского кодекса. А поскольку указанные правила обладают большей диспозитивностью и свободой, то и «уволить» юридическую фирму очень не в пример проще, чем своего сотрудника.

Подобный подход, безусловно, применим и к бухгалтерии, и к рекламе, и PR. Руководители и собственники компаний осознают, что намного выгоднее делегировать правовые проблемы независимой юридической фирме, чем самостоятельно их решать. У тех, кто воспользовался услугой по юридическому сопровождению бизнеса, появляются свободные финансовые и, главное, временные ресурсы для непосредственного решения бизнес задач.

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