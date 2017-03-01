Керамическая плитка ArtiCer – роскошные мотивы итальянской классики

Она находится в тренде всех модных и новых веяний, а, соответственно, разнообразие и эпатажность коллекций позволяют создать исключительные дизайнерские проекты. И даже самый взыскательный покупатель удовлетворится выбором вариантов, ведь исследовательский отдел ArtiCer постоянно трудится над усовершенствованием продукции, изучая желания и вкусы потребителей.

Особенности плитки ArtiCer от первоисточника

Красота, дизайн, стиль – это конечно хорошо, но не стоит забывать и про техническую сторону изделия. И тут специалисты ArtiCer тоже преуспели, ведь оборудование компании постоянно усовершенствуется, применяются передовые технологии. Производство налажено на выпуск изделий только превосходного качества.

Как правильно выбрать плитку для стен?

Чтобы плитка не утратила свой внешний вид или вообще не пришла в непригодность надо правильно выбрать все параметры изделия. Во всех странах самым авторитетным считаются нормы качества UNI EN. Вот основные требования и характеристики, чтобы купить настенную плитку хорошего сорта:

Износостойкость. Существует 5 параметров истираемости непосредственно изделия, а какой подойдет именно Вам, выяснится, если знать место установки, температуру, проходимость людей, и т.д.

Морозостойкость и влагопоглощение. Эти характеристики непосредственно зависят от степени пористости изделия. Поскольку нужно четко понимать, как часто и без повреждений она сможет замораживаться и оттаивать.

Химическая устойчивость настенного покрытия – это уровень сопротивления поверхности к воздействию агрессивной среды.

Механическая устойчивость – это определение нагрузки, которую способна выдержать покрытие и не повредиться.

Твердость глазури – этот показатель существует, чтобы видеть, как реагирует на механическое воздействие верхний слой поверхности изделия.

Коэффициент трения – определение степени скольжения.

Тон. Он должен соответствовать цвету, заявленному на упаковке, хотя допускается незначительное отклонение оттенка, которые не должны превышать допустимые.

Калибр настенной плитки - это ее размер, он также не может отличаться от размера, указанного на упаковке.

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