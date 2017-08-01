Лестницы в коттеджах

И как в этом случае справиться без лестницы. На данный момент выделяют входные, межэтажные и чердачные модели. Все эти варианты не только выполняют свое главное предназначение – обеспечение безопасного подъема, но и является великолепным декором дома. Необходимо отметить, что дизайн лестницы для коттеджа должен гармонировать с общим архитектурным стилем строения.

Место расположения и варианты

Принято выделять три вида лестниц для загородных домов:

Наружные. Такая конструкция служит неким показателем социального статуса хозяина коттеджа. Чем массивнее ступени, тем богаче человек. Такие варианты обычно выполняют из металла или камня. Дерево применяется не так часто, ввиду того, что его крайне проблематично сохранять в надлежащем состоянии;

Лестница в холле. После того как вы зашли в дом, вы попадаете именно в холл. И здесь, наверняка, вам придется преодолеть несколько пролетов, чтобы подняться на следующий этаж. Необходимо отметить, что холл является центральный местом в доме, поэтому его стиль и вид лестницы должны быть продумано до мельчайших деталей;

Межэтажные. Наличие собственного дома открывает возможность воплотить свои мечты, а также задумки. Ступени на второй этаж могут быть большими и напоминать пролеты в замках.

Сегодня наиболее востребованным вариантом все же является винтовая лестница – такой вариант станет настоящим украшением. Наиболее востребованным материалом для создания лестниц внутри помещений, остается дерево. Модель, выполненную из него, можно формировать таким образом, чтобы она идеально вписалась в любой стиль. Дерево великолепно подойдет и для хай-тек, и для классического стиля.

Также бывают и маршевые лестницы, они являются наиболее эргономичными и простыми в изготовлении. В некоторых случаях такие системы имеют несколько маршей, но если он один, то ступеней должно быть не более шестнадцати. Если говорить о небольших домах, находящихся за городом, то в этой ситуации как раз подойдут одномаршевые лестницы.

Виды конструкций

Учитывая геометрические пропорции, такие конструкции могут быть выполнены в виде буквы П или Г. Во втором случае речь идет о нескольких пролетах, расположенных у смежных стен под углом в девяноста градусов. В случае, если у холла или комнаты квадратный пропорции, то подобный вариант станет идеальным. П-образная лестница может располагаться толь в просторных помещениях. Пролеты находятся под углом в сто восемьдесят градусов, а соединяется все площадками или ступеньками.

И, важное, сейчас лестницы могут быть выполнены из различных материалов и иметь самые странные конфигурации. Но в погоне за оригинальностью нельзя забывать о безопасности. Поэтому при строительстве должны соблюдаться все правила. В ином случае красивые ступени станут обычным элементов декора, а подниматься по ним будут попросту опасно.

Если вы купили двухэтажный дом и хотите, чтобы в нем была лестница, то она может быть складной, достаточно практичный и незаметный вариант.