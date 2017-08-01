Как я выбрала отличный отель в Анапе на Tvil.ru

Бронировать отель легко

Нравится отдых в Египте, Турции (хотя тут и есть некоторые недостатки). В этом году, занимаясь выбором направления для проведения своего отпуска, я обратила внимание на отечественные курорты Краснодарского края. Здесь сегодня всё совсем не так, как в прежние годы. Многое изменилось после проведения в Сочи известных спортивных соревнований несколько раз назад. Есть мнение, например, что тут уровень сервиса ничем не хуже того, что предлагается в таких странах, как Сербия, Испания, та же Турция. Я стараюсь всегда бронировать жильё заранее, чтобы не переживать об этом. Я нашла интересный сайт Твил, на страницах которого представлены отели Анапы самого разного типа, по разной цене.

Разумеется, хорошее настроение на курорте зависит от того, какая на улице погода. Трудно наслаждаться отдыхом, когда за окном пятнадцать градусов тепла. Это всем понятно. И никак повлиять на это обычно турист просто не может. Но есть то, что зависит от курортника. Это правильный выбор жилья. После посещения вышеназванного интернет-сервиса Твил, я поняла, что это действительно качественный и очень информативный портал. Здесь масса:

отелей;

фотографий;

подробной информации о гостиницах.

Я указала дату, в которую планировала приехать в Анапу, дату вылета, количество мест, тип интересующего меня жилья. Теперь мне можно было выбирать из множества представленных вариантов.

Для хорошего отдыха мне нужен минимальный комфорт, какие-то изыски меня не интересуют. Самое важное требование для меня — это удалённость гостиницы от побережья. Во всех странах, где я отдыхала, мною выбирался отель, находящийся в пяти-десяти минутах ходьбы от моря. Такой же вариант интересовал меня и в Краснодарском крае. Мне понравился гостевой домик, расположенный на Терской улице. Я обратила внимание на большое количество качественных фотографий, которые позволили мне создать полное впечатление о гостевом доме. На страницах отеля было сказано, что до моря оттуда — лишь четыреста метров. Это просто отлично. Кроме того, меня устроило то, что в отеле не приветствуются шумные компании, так как я не люблю, когда по соседству кто-то громко поёт песни, чокается, ведёт себя некультурно. Я забронировала стандартный однокомнатный номер на сайте.

Прекрасное время в Анапе

Всё очень понравилось! Порадовала гостеприимство хозяев, которые встретили меня с радушием. Тут было чисто, очень комфортно. Отмечу, что все фотографии, представленные на http://tvil.ru/city/anaa/hotelsp/, соответствуют действительности. Если вы планируете поехать в Анапу, то советую этот домик. Здесь всё очень близко. Легко можно дойти до магазинов, рынка, морского побережья. Отличная столовая, в которой всё было очень вкусно. Спасибо внимательной хозяйке Марии, которая сделала мой отдых действительно идеальным!

Автор текста: Елена