Пуховики длинные женские в интернет-магазине z077.ru

Вчера, 08:29
Выбор конкретного изделия полностью зависит от образа жизни, который ведет каждая представительница прекрасного пола. Среди всего разнообразия верхней одежды особого внимания заслуживают длинные женские пуховики, созданные знаменитыми дизайнерами.

Длинные женские пуховики

Стильные и удобные пуховики в интернет-магазине z077.ru

Каждая модница знает, что одежда престижных торговых марок выглядит эффектнее и служит не один сезон. Красивые и недорогие пуховики длинные женские в каталоге интернет-магазина z077.ru представлены в широком ассортименте. Разнообразие известных брендов просто поражает: Giorgio Armani, Max Mara, Cattail willow, Snowpop. Вся изделия отличаются высоким качеством пошива.

черный длинный пуховик

Недорогие удлиненные пуховики подойдут для повседневной носки. У некоторых женщин может возникнуть неправильное впечатление относительно того, что данный вид одежды относится к спортивному стилю. Но это далеко не так. Современные дизайнеры предлагают множество роскошных моделей пуховиков, украшенных натуральным мехом и дорогой фурнитурой.

длинный пуховик

Интернет-магазин z077.ru собрал большую коллекцию длинных женских пуховиков с такими параметрами:

  • размеры: от S/42 до 6XL/58;
  • материал: полиэстер;
  • наполнитель: синтепон, тинсулейт;
  • цвет темно-синий, серый, черный, графит;
  • фасоны: приталенные, прямые;
  • цены: от 6000 до 12400 руб.;
  • все пуховики имеют капюшоны, часть из них отделана мехом кролика;
  • изделия украшены красивой фурнитурой.

синий длинный пуховик

В последние годы коллекции удлиненных пуховиков вышли на новый уровень. Они стали более женственными и изящными. Такие модели хорошо сочетаются с ботильонами и сапожками на высоком каблуке. Девушкам, желающим подчеркнуть стройную фигуру, стоит купить пуховики приталенного фасона.

длинный пуховик черного цвета

Длинные куртки подойдут женщинам любого возраста. Они станут надежной защитой от холода и снега для своих обладательниц. Пуховики хорошо смотрятся на любой фигуре, за счет продуманного кроя даже полные дамы смогут почувствовать себя стройнее. Сейчас у почитателей брендовой одежды есть возможность приобрести женские пуховики на z077.ru по низким ценам, так как на многие модели действуют скидки до 50%.

женский длинный пуховик

Все товары, представленные в каталоге интернет-магазина z077.ru, закупаются напрямую у производителей. Поэтому их стоимость намного ниже, нежели у конкурентов, пользующихся услугами посредников. Перед отправкой покупателям каждый пуховик проверятся вручную на отсутствие дефектов. При необходимости осуществляется доставка по Москве и России.

Текст и фото предоставлены интернет-магазином z077.ru.

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