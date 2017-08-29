Открываем интернет-магазин одежды: как создать широкий ассортимент без большого капитала

Одежда – это всегда востребованный товар. Именно поэтому многие начинающие предприниматели пробуют свои силы в продаже данной категории продукции. Но, приняв решение открыть интернет-магазин одежды, все они сталкиваются с насущным вопросом: какого поставщика выбрать? Действительно, ведь товар должен быть качественным и в то же время конкурентоспособным в отношении цены. Качественные кофты детские оптом по демократичной стоимости вы найдёте на tempo2.ru/detskaya-odezhda/kofty-detskie-optom. Мы же рассмотрим, как сделать ассортимент вашего интернет-магазина максимально широким без внушительных капиталовложений.

Производитель или сток-одежда

Конечно, стоимость товара у производителя всегда более привлекательна, нежели у фирм-посредников, с этим никто спорить не будет. Но при этом всегда следует думать, какой конечной цели вы достигните в результате. Один производитель сможет предложить достаточно широкий ассортимент. Но при этом вам потребуется делать довольно крупные оптовые закупки. Если же вы желаете, чтобы в вашем интернет-магазине предлагалась одежда нескольких брендов, то закупать товар оптом придётся у нескольких производителей сразу. А это весьма внушительные финансовые затраты.

Закупка сток-одежды оптом выгодно отличается от предыдущего варианта в отношении необходимого стартового капитала. Крупный поставщик стока сможет предложить вам товар многочисленных всемирно известных брендов. При этом вам не понадобится покупать большую партию одежды какой-то одной торговой марки, вы сможете выбирать из всего ассортимента оптового склада. Таким образом, только от вас будет зависеть, насколько широкий ассортимент предлагать покупателям, а больших финансовых затрат при этом не потребуется.

Критерии выбора поставщика

Решив продавать сток-одежду, следует грамотно подойти к выбору её поставщика. При этом руководствуйтесь следующими критериями.

Официальная деятельность. Информация о компаниях является открытой, найти её можно на официальных сайтах государственных служб. Хорошая репутация, узнать о которой можно, поискав в интернете отзывы о работе поставщика. Широкий, постоянно обновляющийся ассортимент. Демократичная ценовая политика и гибкая система скидок. Вариативная система оплаты и быстрая доставка удобным для вас способом. Возможность обмена/возврата товара. Гибкость условий сотрудничества, например, возможность отсрочки оплаты и пр.

Если поставщик соответствует всем этим параметрам, значит, вы нашли в его лице надёжного и ответственного партнёра по бизнесу.