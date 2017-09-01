Готовые интернет-магазины — полноценный инструмент для продаж

Но создание сайта в веб-студии или на заказ у фрилансера сопряжено с определенными рисками. Несмотря на наличие подробного техзадания, на выходе можно получить совсем не тот продукт, что вы ожидали. Длительная разработка, правки, неправильно переданные требования — все это отдаляет результат от первоначальной задумки.

Покупая готовый интернет-магазин, вы избавляете себя от этих и других “подводных камней”. С демо-версией можно ознакомиться заранее: изучить дизайн и функционал ИМ и административной панели. В некоторых случаях вам даже предоставят адаптивный вариант отображения для просмотра ресурса на всех устройствах.

Недорогой готовый интернет-магазин — удобное решение для онлайн-бизнеса

Пакетные решения разрабатываются с учетом потребностей покупателей и владельцев бизнеса. Для посетителей, в первую очередь, совершенствуется внешний вид веб-ресурса и функциональность каталога. В готовых интернет-магазинах в Интернете для них предусмотрены:

многоуровневый каталог с фильтрацией по свойствам, сортировкой и поиском;

подробная карта сайта, чтобы в магазине было проще сориентироваться;

мобильная версия для покупок с любого доступного устройства;

большой выбор платежных систем;

понятный раздел «корзина» с функцией быстрого просмотра и сравнения товаров по индивидуальным характеристикам.

Для продавцов основной упор делается на свойства административной панели и удобство обработки заказов. Также предусмотрено оперативное восстановление сайта из бэкапа при необходимости.

Быстро загружать/выгружать и обновлять товары можно в разных популярных форматах (Excel, CSV), после чего проводится автоматическая сверка остатков. Встроенная система аналитики позволяет оценивать эффективность рекламных акций и нововведений. Маркетинговый блок включает возможность делать рассылки, модерировать отзывы и размещать разделы со скидками, брендами, преимуществами компании.

Чтобы принимать и обрабатывать заказы было проще, существует сортировка заказов по основным свойствам (дата, имя, номер и т.д.). По каждому клиенту формируется история, исходя из которой в будущем можно получить общий отчет по продажам.

Дешевый готовый интернет-магазин с понятным интерфейсом и функциональной «начинкой»

Команда ShopConstructor предлагает ИМ, который учитывает интересы обеих сторон: как покупателя, так и продавца.

Информативный каталог формируется на основе карточек товаров с обширным набором характеристик. Продукты магазина могут быть объединены в блоки «похожие», «рекомендуемые», «хиты продаж» и другие. Покупки можно совершать с мобильного устройства и оплачивать любым доступным способом.

Функциональность админ-панели позволяет продавцу создавать отчеты по заказам, активности клиентов и другим параметрам, включая аналитику рекламных акций.

Другие возможности и информация о стоимости готового интернет-магазина — на сайте ShopConstructor.