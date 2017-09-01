Выступление спикеров

Нередко крупные компании специально акцентируют внимание на личности спикера, делая из этого своего рода pr-ход, чтобы привлечь на мероприятие определенную аудиторию и подогреть интерес к своей компании или бренду со стороны партнеров и клиентов.

Спрос на организацию подобных мероприятий в данный момент колоссальный и на рынке уже существует множество агентств, профиль которых подбор и приглашения спикера, который идеально подойдет на конкретное мероприятие и личность которого идеально соответствует образу и политике компании или концепции проекта.

Наше агентство специализируется на поиске и приглашение спикера в Москве, а также обеспечивает контроль за организационными вопросами, которые требуются и предъявляются со стороны оратора для обеспечения его выступления.

Подбор спикеров

Наше агентство владеет большим опытом в подборе спикеров на всевозможные мероприятия и знает как подобрать оратора, который идеально впишется в концепцию мероприятия и обладает качествами, навыками и опытом, которые требуются в конкретном случае и для конкретной аудитории.

Ведь спикер- это не только известная и популярная личность, его востребованность конечно большой плюс, но также необходимо, чтобы он был харизматичен и красноречив, мог доступно и грамотно подать свою мысль, так, чтобы она была понятно каждому участнику встречи. Аудитория должна с интересом слушать выступление, а спикер должен чувствовать настроение аудитории и уметь им правильно управлять.

Поскольку организатор не имеет право объективно оценивать выступление спикера, и чтобы оценить эффективность, мы регулярно собираем обратную связь от аудитории и заказчика. Их оценки говорят, что аудитория всегда остается в полном восторге от выступлений, а организаторы мероприятия полностью довольны его эффективности.

Как заказать спикера

Нужно учесть, что отличный спикер часто медийная известная личность, но также есть крутые спикеры, которые абсолютно не публичны. И в первом, и во втором случае найти и связаться с подобными личностями весьма трудно, еще труднее договориться с подобными людьми. В таких случаях нужно обратиться за помощью к профессионалам. Наше агенство уже давно работает в данной сфере и заслужило уважение как самих спикеров так и организаторов встреч.