Факторы роста и падения курса криптовалюты Bitcoin

Рыночные условия для колебаний курса криптовалют имеют много факторов. Многие эксперты пытаются разгадать алгоритмы роста популярности определенных разновидностей, например, Bitcoin, но не все так просто. Здесь надо брать в учет и заинтересованность людей в криптовалюте, и стандартные экономические факторы, и индивидуальные особенности. Комплексный подход к анализу в данном случае целиком и полностью определяет возможность точного прогнозирования курса криптовалют.

Исследования экономистов и факторы влияния на биржевой курс

Экономисты из разных стран активно исследуют феномен криптовалют. В особенности это касается биткоин. Пражский экономист Ладислав Кристуфек провел научные исследования факторов популярности и роста курса. В общем плане он разделил их на три группы:

технические;

экономические;

социальные, обусловленные интересом к биткоин.

Рассматривая внутренние категории анализа, исследователь пришел к мнению, что на курс влияет активность использования биткоинов в транзакциях, среднестатистическая величина сделок за день, объемы выпуска-добычи новых единиц криптовалюты. Это основные экономические категории. На сайте http://форум-трейдеров.рф/bitcoin-online.php можно посмотреть на изменение курса криптовалют, его динамику и особенности движения.

Интересен еще один фактор, о котором мало, где упоминается. Речь идет об объеме использования биткоинов для осуществления сделок на бирже и для реальных транзакций. Тут есть прямая зависимость между этими категориями. Увеличение объема именно в сторону реальных сделок для покупки товаров и услуг дает толчок активности на бирже. Это демонстрирует наглядный пример экономической теории, когда активно используемая валюта имеет высокую стоимость.

В 2009 году биткоин вышел на рынок. Первоначальный курс варьировался в пределах 700-1600 единиц за 1 доллар. В 2010 году 10 000 биткоинов стояли 600 долларов, а сейчас в 2017 году за один биткоин дают больше 4000 долларов. Это экономический феномен, но есть много нюансов. Например, несмотря на прогрессивный рост курса пользователи редко рассматривают биткоин в качестве средства сбережения или накопления средств. В этом аспекте его сложно сравнивать с тем же золотом.

Динамика курса криптовалют будет продолжать развиваться. Направление курса определят вышеназванные факторы. Природа биткоин очень волатильная. Несмотря на скептические настроения разных людей относительно ценности биткоин, он продолжает свой рост. Это подтверждают и инвесторы, и активные пользователи криптовалюты.