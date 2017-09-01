Профессиональная косметика: отличия и преимущества

Другое дело, что не все понимают, чем отличается профессиональная косметика для лица, тела и волос от «обычной». На самом деле отличий очень много и в первую очередь – это результат, которого можно достичь путем ее применения. Все косметические бренды, продукция которых представлена в интернет-магазине Stylesalon предлагают две линейки – для профессионалов и для рядовых обывателей.

Купить продукцию второго типа можно без проблем в любом магазине косметики. Приобрести косметические средства, которые позиционируются как профессиональные, можно только у авторизированных поставщиков. Ну, а использовать эти уникальные продукты, которые в большом ассортименте представлены на сайте интернет магазина, могут только специалисты косметологи, прошедшие специальное обучение и получившие соответствующие сертификаты. Кстати, производители профессиональной косметики очень ревностно относятся к тому, кто и как ее будет использовать, поэтому зачастую доступ к ней имеют только сертифицированные поставщики и только специалисты прошедшие обучение.

Мощный состав – мощный эффект

Профессиональная косметика представлена во всех сериях. То есть это могут быть специальные средства по уходу за кожей лица, за телом, за руками, за волосами и пр. Отличить ее очень просто. Во-первых, на каждой упаковке написано, что это «для профессионалов», во-вторых, стоимость каждого состава впечатляет. Хотя, учитывая тот результат, который можно достичь с ее помощью, цена профессиональной косметики на 100% оправдана.

Но главное отличие профессиональных косметических продуктов – это их состав, который включает высокую концентрацию активных компонентов. То есть уже после первого применения такого косметического средства можно увидеть результаты. Как правило, такие составы используются для «экспресс ухода», когда нужно за очень короткий период восстановить кожу лица, придать телу стройности, вернуть волосам их роскошный вид и объем. Но этот высококонцентрированный состав можно назвать и минусом продукции. Ведь если использовать его неправильно, то можно достичь обратного эффекта и нанести вред коже или волосам. Поэтому профессиональная косметика, представленная тут, ДОЛЖНА и МОЖЕТ использоваться только в салонах красоты.

Лечебные функции

Еще одна особенность, которой отличается профессиональная косметика – это ее лечебное воздействие. То есть, специальные сыворотки, ампулы, маски способны избавлять от конкретных проблем кожу и волосы (акне, угревой сыпи, перхоти, себореи, алопеции и пр.). Но для достижения положительного эффекта, все составы должны подбираться профессиональным косметологом или парикмахером и наноситься согласно инструкции производителя.

Если говорить конкретно о видах, то косметика профессиональная (для салонного применения) может быть:

очищающей (эффективные скрабы и мощные пилинги);

увлажняющей и питательной;

омолаживающей и подтягивающей (с эффектом лифтинга);

восстанавливающей и регенерирующей;

отбеливающей и защитной.

В зависимости от сферы использования, разработаны средства для:

ухода за кожей лица;

ухода за дермой вокруг глаз;

для тела;

для рук;

для волос.

И наконец, в зависимости от типа существуют составы для:

жирной кожи/жирных волос;

сухой дермы/сухих и поврежденных прядей;

нормальной кожи/нормальных локонов;

гиперчувствительной дермы/проблемных волос.

И если обычная косметика, которую можно использовать для каждодневного ухода, отличается универсальностью, то профессиональные средства – это составы адаптированные под конкретные проблемы и конкретные нужды каждого человека.

Для ухода и декора

Помимо ухаживающих косметических продуктов существует целая серия профессиональной декоративной косметики, с помощью которой можно создавать уникальный мейкап и не менее оригинальные укладки. Декоративные средства, отличаются и большей стойкостью, и большим разнообразием в плане цветовой палитры или уникальных свойств. Так лаки для волос и специальные гели обеспечивают гораздо более прочную фиксацию, при этом локоны выглядят натурально и естественно. Тогда как профессиональные основы под макияж, тени и помады не только поражают своей стойкостью, но и позволяют скрывать все недостатки и выгодно подчеркивать достоинства.

И наконец, еще один параметр, по которому выбирают профессиональную косметику – марка производителя. Существуют даже бренды, которые специализируются только на выпуске таких уникальных продуктов, применяемых в салонах специалистами. Стоит такая продукция дорого, поэтому покупать ее для домашнего использования и накладно, и нецелесообразно. Тем более, что правильно ее использовать, не имея специальных навыков, у вас все равно не получится.