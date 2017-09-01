Понятие лота в трейдинге и его разновидности. Как рассчитать лот.

При онлайн-торговле главным условием является не размер комиссии, не отзывы о брокере, с которым ты работаешь (EXANTE, Saxo Bank, FIBO Group и др.), и даже не порог вхождения. Самое важное - это защита от убытков. Не последнее место в этом занимает лот. В нашей статье мы детально рассмотрим это понятие и разберемся, как его вычислить.

Что представляет собой лот в трейдинге

Это определенное количество единиц актива (валюты, акций и т.д.), которое используют в качестве меры купли-продажи на биржевом рынке.

Рассмотрим на примере Форекса. На валютной бирже торгуют валютными парами. У разных брокеров размер лота отличается (например, у брокера EXANTE один лот равняется одной валютной единице). Чаще всего у Форекс-брокеров 1 лот - это 100 000 единиц базовой (первой в паре) валюты. Допустим, инвестор открыл сделку по евро-доллару (EUR/USD) в размере 1 лота. Это означает, что он купил 100 000 евро.

Разновидность

Зачастую случается так, что у обычных трейдеров нет денег, чтобы купить 1 лот целиком. Тогда он дробиться посредством кредитного плеча. В результате на бирже фигурируют разные типы лотов:

Полный, стандартный или круглый — 10, 100, 1000 или другое количество единиц актива.

Неполный или нестандартный — количество единиц актива меньше, чем в полном лоте.

Нефасованный — дробный , определяется соответственно установленному (наименьшему) числу составляющих его единиц актива определенного номинала.

Фасованный — устанавливается количеством единиц актива в соответствии с их номиналом.

Кроме того, дробный лот может быть минилотом (например, 0,1 ) и микролотом (0,01 ).

В любом случае, рейтинг, полная информация и отзывы об инвестиционной компании (EXANTE, Saxo Bank, IBrokers) расскажут, какие условия по лотам есть у брокера.

Как правильно рассчитать рабочий лот?

Если вы торгуете на Форексе, то для того чтобы не прогореть, необходимо правильно рассчитать лот. Для этого нужно учитывать следующие параметры:

Размер вашего депозита.

Процент риска, т.е. сумму денег, которую вам не жалко потерять (обычно это 1% от депозита).

Кредитное плечо, т.е. сумму денег, которую брокер может дать вам взаймы.

Уровень стоп-лосс ордера (установка уровня убыточности, при котором заявка автоматически закрывается).

Стоимость 1 пункта при 1 лоте (вычисляется, учитывая вышеперечисленные данные).

Рассмотрим на конкретном примере в долларах США: предположим, ваш депозит составляет 10 тыс. долларов, уровень стоп-лосса - 50 пунктов, риск, как уже говорилось выше - 1%, а кредитное плечо - 1:100. Стоимость 1 пункта, соответственно, составляет 10 долларов ($100 000 х 0,0001).

Лот рассчитывается с помощью следующих действий:

Рассчитываем сумму риска (1% от депозита в 10 тыс. долларов). Получается 100 долларов.

Рассчитываем сумму при стоп-лоссе (100 долларов разделить на 50 пунктов). Получается 2 доллара.

Рассчитывает сам лот пропорционально (1-$10, x-$2), где х - это лот. Получается, что х = 0,2.

Необходимо помнить, что данные расчеты касаются форекс-брокеров. Если брать крупные инвестиционные компании с хорошими отзывами (например, EXANTE), то размер лота может отличается. У того же брокера EXANTE условия по лотам для разных инструментов такие:

акции и ETF: 1 акция/ETF;

опционы: 1 контракт;

фьючерсы: 1 контракт;

валюты: 1 единица (1 EUR, USD, RUB, etc.);

металлы: 1 унция;

облигации: 1 лот.

Не забывайте изучать отзывы в сети интернет, чтобы выбрать себе подходящего брокера (например, EXANTE).