Эко-уборка – уникальная услуга от клининговых фирм

25-09-2017, 11:24

На рынке клининга, в последнее время все большую популярность набирает так называемая экологическая уборка. Данная услуга востребована для наведения чистоты не только в жилых помещениях, но и в офисах, общественных и административных зданиях.

Многими компаниями совсем недавно стал предлагаться эко-клининг, позволяющий отказаться от химчистки мягкой мебели http://art-cleaning.ru/himchistka-mjagkoj-mebeli и ковров, мытья любых поверхностей с помощью специальных моющих средств. В качестве альтернативы, специалисты рекомендуют попробовать уборку с использованием мощного парогенератора.

Почему уборка паром?

Наведение чистоты с помощью пара стали выполнять относительно недавно, но клиенты быстро оценили данный сервис. Ведь это самый безвредный способ избавить помещения от любых загрязнений. К тому же, для подобной уборки требуется минимум времени, а результат оказывается весьма эффективным.

Профессиональный парогенератор может использоваться для очистки:

  • ковровых и других напольных покрытий – исключения паркет, натертый воском;
  • зеркал;
  • окон;
  • штор и жалюзи;
  • мягких игрушек;
  • мягкой мебели;
  • светильников;
  • столов и прочих поверхностей;
  • текстильной продукции;
  • некоторых видов бытовой техники – например, холодильников и духовых печей.

Как заявляют профессионалы, только с помощью одного парогенератора и нескольких литров воды можно, за пару часов сделать уборку в большом доме. Данная особенность позволяет применять пар даже на кухне и в детских комнатах, где требования к чистоте особенно высокие. В компании «Арт-Клининг» Эко-уборку выполняют и после ремонта в качестве завершающего штриха действий сотрудников клининга.

Эко-уборка – настоящее спасение для аллергиков

Профессионалами, уборка паром рекомендуется не только как способ защитить природу, но и более экономно использовать природные ресурсы. Новый подход к поддержанию порядка имеет массу преимуществ, а именно:

  • снижения расхода моющих средств позволяет уменьшить объемы вредных производств;
  • парогенератор позволяет получить отличный результат в очень короткое время;
  • при использовании профессиональной техники нет риска повреждения ценных поверхностей;
  • сразу, по окончанию работы специалистов, помещения готовы к использованию.

Но главная причина, почему эко уборка стала обязательным пунктом в списке услуг крупных клининговых фирм – это возможность отказаться от средств, провоцирующих аллергические реакции. Пар получают из обычной воды, поэтому в уборке не задействована химия с отдушками.

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