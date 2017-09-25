Эко-уборка – уникальная услуга от клининговых фирм

На рынке клининга, в последнее время все большую популярность набирает так называемая экологическая уборка. Данная услуга востребована для наведения чистоты не только в жилых помещениях, но и в офисах, общественных и административных зданиях.

Многими компаниями совсем недавно стал предлагаться эко-клининг, позволяющий отказаться от химчистки мягкой мебели http://art-cleaning.ru/himchistka-mjagkoj-mebeli и ковров, мытья любых поверхностей с помощью специальных моющих средств. В качестве альтернативы, специалисты рекомендуют попробовать уборку с использованием мощного парогенератора.

Почему уборка паром?

Наведение чистоты с помощью пара стали выполнять относительно недавно, но клиенты быстро оценили данный сервис. Ведь это самый безвредный способ избавить помещения от любых загрязнений. К тому же, для подобной уборки требуется минимум времени, а результат оказывается весьма эффективным.

Профессиональный парогенератор может использоваться для очистки:

ковровых и других напольных покрытий – исключения паркет, натертый воском;

зеркал;

окон;

штор и жалюзи;

мягких игрушек;

мягкой мебели;

светильников;

столов и прочих поверхностей;

текстильной продукции;

некоторых видов бытовой техники – например, холодильников и духовых печей.

Как заявляют профессионалы, только с помощью одного парогенератора и нескольких литров воды можно, за пару часов сделать уборку в большом доме. Данная особенность позволяет применять пар даже на кухне и в детских комнатах, где требования к чистоте особенно высокие. В компании «Арт-Клининг» Эко-уборку выполняют и после ремонта в качестве завершающего штриха действий сотрудников клининга.

Эко-уборка – настоящее спасение для аллергиков

Профессионалами, уборка паром рекомендуется не только как способ защитить природу, но и более экономно использовать природные ресурсы. Новый подход к поддержанию порядка имеет массу преимуществ, а именно:

снижения расхода моющих средств позволяет уменьшить объемы вредных производств;

парогенератор позволяет получить отличный результат в очень короткое время;

при использовании профессиональной техники нет риска повреждения ценных поверхностей;

сразу, по окончанию работы специалистов, помещения готовы к использованию.

Но главная причина, почему эко уборка стала обязательным пунктом в списке услуг крупных клининговых фирм – это возможность отказаться от средств, провоцирующих аллергические реакции. Пар получают из обычной воды, поэтому в уборке не задействована химия с отдушками.