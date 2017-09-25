Дом или вилла в Испании с помощью русскоязычного агентства недвижимости

Вопрос с приобретением недвижимости в Испании достаточно легко решается, если обратиться к специалистам. В стране есть компании, предоставляющие такие услуги по приемлемым ценам.

Одной из наиболее успешных фирм по подбору недвижимости можно назвать DAMLEX REALTY. Ее сотрудники давно живут в Испании, изучили все законодательные тонкости продажи-покупки домов, вилл и квартир. Работает эта компания в Каталонии, одном из регионов страны. Ее предложения вилл на Коста-Дорада и Коста-Браве, квартир в Барселоне, домов в глубине региона пользуются постоянным спросом.

Если решили купить недвижимость в испании , но не выучили испанский и незнакомы с законами страны, правильней будет позвонить в агентство. Здесь подберут менеджера, который будет сопровождать вас до завершения покупки. С человеком, который хорошо знает русский и испанский, вы без проблем приобретете квартиру или виллу, чистую в юридическом плане. Договор о сделке, который подпишете, будет полностью понятен, потому что переведен на родной язык.

Большим спросом у жителей России и Северной Европы пользуются квартиры в Барселоне – столице Каталонии. Но те, кто хотят жить у моря, предпочитают побережье. Роскошная вилла на коста брава станет удачным приобретением. Эта недвижимость ликвидна, ее можно сдать в аренду, в чем тоже поможет компания DAMLEX REALTY, жить там самому или отправить сюда семью, которой надоели суровые российские зимы.

Виллы здесь оснащены всей необходимой мебелью, аксессуарами, бытовой техникой для кухни и сантехникой знаменитых брендов. Покупая виллу, вы приобретаете комфорт и дополнительные помещения, которые его поддерживают.

Обычно в домах на побережье есть несколько спален и ванных комнат, отопление представляет теплый пол. В вилле установлена система кондиционирования и вентиляции, очистки и фильтрации воды. На участке располагается бассейн, если у вас нет настроения или времени поехать на море. В доме есть винный погреб, сауна, прачечная.

Коста-Брава граничит с Францией, вы можете посещать соседнюю страну, когда вам угодно, проводить интересные экскурсии в Париж и Лион. Рядом Барселона, куда можно ездить за покупками. Поблизости от виллы, которую приобрели, есть все нужные заведения – рестораны, кафе, супермаркеты, спортивные сооружения. Вы не отрываетесь от цивилизации, живя в экологически чистом районе и наслаждаясь морскими ландшафтами.