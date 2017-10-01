Деньги в долг до зарплаты: где взять, как выбрать кредитора

Скорее всего, любому среднестатистическому человеку знакома ситуация, когда деньги заканчиваются раньше наступления дня зарплаты. Что же делать? Действительно, ведь жить как-то надо. А может, именно в это время подвернулась давно лелеянная в мечтах вещь по хорошей цене? Или член семьи внезапно заболел и нужно покупать лекарства? В общем, причин надобности некоторой суммы денег может быть много, а выход один – это краткосрочные займы до зарплаты. Это действительно реальная финансовая помощь, доступная каждому человеку. Главное – это правильный выбор кредитора. Как брать займы до зарплаты быстро и на выгодных условиях? Об этом и поговорим.

Где брать

Редки случаи, когда у нас есть возможность обратиться за помощью к финансово состоятельным родственникам или друзьям, готовым сразу же и без оглядки одолжить необходимую сумму денег. Да и не вовремя отданный долг может надолго испортить отношения. Поэтому лучше будет взять кредит в сторонней финансовой организации. Вариантов тут всего 2:

банк;

МФО.

Процедура получения кредита в банке довольно долгая. Поэтому, если деньги нужны уж очень срочно, такой вариант не подойдёт. Остаются микрофинансовые организации, предлагающие программы краткосрочного кредитования.

Преимущества займов в МФО

Несмотря на немногочисленные отрицательные отзывы, оставляемые, скорее всего, людьми, не сумевшими правильно рассчитать свои финансовые возможности, а потому не выплатившими кредит вовремя, микрозаймы в МФО обладают массой достоинств. Особо следует подчеркнуть следующие из них.

Плохая кредитная история не играет никакой роли. В отличие от банков, МФО не рассматривают данный параметр в качестве причины отказа в кредите. Минимальный пакет документов. Зачастую, для получения займа в МФО достаточно только паспортных данных. Возможность быстрого получения займа (максимум 30 минут), а также оформление кредита онлайн.

Критерии выбора МФО

В принципе, изначально опираться нужно лишь на один фактор – это полная прозрачность условий кредитования. Для вас, как для клиента, все они должны быть максимально ясными и понятными. Сотрудники хороших микрофинансовых организаций не только рассказывают клиентам об условиях получения и выплаты кредита, но и озвучивают полную сумму, которую необходимо будет вернуть по истечению срока кредитования.

И не забудьте поинтересоваться отзывами о рассматриваемой МФО. Только реальные клиенты организации смогут с достоверностью сказать о качестве оказываемых её сотрудниками услуг.