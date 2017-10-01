Предсказания экспертов, связанные с победой Трампа. Отзывы аналитиков GLOBAL FX

Еще до того, как были оглашены результаты выборов в Америке, многие финансовые аналитики и эксперты затаились в ожидании, предсказывая катастрофическую ситуацию на рынках после победы Трампа.И на первый взгляд именно так все и представилось, как только огласили результаты выборов. Трамп еще даже не успел принять президентство, а фондовые рынки уже посыпались.

Возможно, причиной тому были его громкие заявления во время президентской компании. А может и то, что инвесторы, верившие в победу Х. Клинтон, начали активно сливать свои финансовые активы. Или иные причины, которые повлияли на финансовые рынки с приходом республиканцев к власти. Сказать очень трудно.

Но то, что сегодня уже видны первые результаты правления Трампа, очевидно. Однако лучше всего об этом расскажут эксперты Global fx отзывы которых четко разъясняют сегодняшнюю ситуацию на рынке.

Мнение экспертов: как отреагировали финансовые рынки на победу Трампа?

Как было сказано в начале статьи, аналитики предсказывали на финансовых рынках катастрофу. Однако существенных обвальных ситуаций не было. Как заявляют аналитики компании GLOBAL FX, первым активом, который отреагировал на победу Трампа, было золото. Оно поднялось в цене практически на 5% и существенно превысило свой максимум по сравнению со скачком после Brexit референдума в Великобритании.

Однако сегодня, когда прошло уже достаточно времени с начала правления Трампа, золото хоть и не вернулось к своему предыдущему показателю, но существенно стабилизировалось и превратилось в надежный актив для сохранения капиталов, пусть даже и с небольшой прибылью.

При этом эксперт утверждает, что участники рынка по-прежнему осторожно относятся к происходящим изменениям, стараясь минимизировать риски, вложив капиталы в защитный актив. Причиной этому является политика Трампа, которая рассчитана на то, чтобы экономически укрепить страну.

Показывают изменения и многие мировые индексы фондового рынка. Так, например, отмечен активный рост индексов S&P 500 и Dow Jones, поскольку Трамп обещал в предвыборной компании, и свое обещание пока держит, что будет активно поддерживать и делать бюджетные вливания в инфраструктурные проекты.

Кроме того, нужно отметить и жесткую политику американского президента по отношению в денежно-кредитной ситуации. Об этом говорит то, что в скором времени ожидается повышение процентной ставки ФРС практически на 100%. А это существенно укрепит и так активно растущий по отношению к другим валютам на финансовом рынке доллар.

Тем не менее, аналитик отмечает, что, несмотря на активность финансовых рынков, которые уже практически оправились от шока, все же многие инвесторы и участники находятся на выжидательных позициях, отказываясь от рисковых активов.