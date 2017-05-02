Разброс цен на бухгалтерские услуги

Сегодня каждым должно быть усвоено, насколько важна роль бухгалтерии при создании такого субъекта хозяйствования, который рассчитывает на долгую и плодотворную работу. Это незыблемое правило, которое не зависит ни от выбранного вида деятельности, ни от денежных прибылей. В соответствии с нормами НК Украины, все субъекты предпринимательской деятельности должны не позже определенного срока подавать отчетность и уплачивать различные налоги и сборы.

Если отнестись к этому несерьезно, то в таком случае можно вызвать недовольство контролирующих органов, обязанных следить за точностью и своевременностью подаваемых отчетов, а также перевода средств в пользу бюджета. При нарушениях немедленно последует наказание в виде денежных штрафов и прочих санкций вплоть до принудительной ликвидации юридического лица.

Какие существуют варианты оказания бухуслуг

На день сегодняшний украинские предприниматели могут использовать как минимум три варианта того, как им получить для своей фирмы бухгалтерские услуги, цена которых колеблется в довольно широком диапазоне.

К примеру, небольшие компании могут прибегнуть к помощи специалистов, согласных трудится неполный рабочий день или оказывающих услуги по ведению бухгалтерии от случая к случаю. Это оправдывает себя в тех случаях, когда компания содержит маленький штат сотрудников и функционирует на основании упрощенной системы налогообложения. Такой подход позволит сократить список расходов, так как не будет необходимости за каждый месяц оплачивать труд бухгалтера в полном объеме.

Для сравнения штатный бухгалтер повлечет за собой помимо заработной платы еще и такие расходы:

оборудование рабочего места (техника, мебель, офисные принадлежности);

отчисления в пользу госбюджета (ЕСВ, налог и пр.);

расходы, связанные с функционированием рабочего места (электричество, вода и т. п.);

дополнительные средства на оплату потери временной трудоспособности, отпускные и т. д.

Поэтому при правильном подходе к выбору бухгалтерских услуг предприниматель может неплохо сэкономить. Правда, касается это по большей части небольших фирм и компаний, так как крупной структуре может потребоваться даже не один, а целый штат бухгалтеров ввиду большой нагрузки. Но и тут всегда стоит взвесить все за и против, получив консультацию у аудиторских и бухгалтерско-правовых фирм, которые содержат интересные предложения для мелких и крупных юридических лиц.

Такое удаленное обслуживание обладает рядом преимуществ даже помимо значительно меньших растрат. Например, субъект хозяйствования, который делегирует выполнение бухгалтерских услуг сторонним фирмам, снимает по большей части с себя ответственность за их недобросовестное выполнение, ограждая себя от потенциальных нападок со стороны контролирующих органов.