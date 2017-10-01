Перепланировка и ремонт квартиры

Перепланировка Появившееся желание перестроить все на новый лад должно сопровождаться четким пониманием, как и зачем это будет сделано. Перепланировка жилого помещения не должна быть противоправной. Избежать этого помогут знание и следование элементарным аспектам, которые предотвратят возникновение неприятных ситуаций в дальнейшем. Например, закупив сразу две смежные квартиры и преобразовывая их в одну, следует учесть, какой материал был использован при сооружении здания. Дома старого образца, имеющие деревянные перекрытия и балки, лучше не преобразовывать, в отличие от современных. Сделанные из иных материалов, таких как бетон и арматура, они вполне пригодны для перепланировки. Примером такой квартиры может послужить хрущевка тридцатых-девяностых годов. Определенно планируя перестройку квартиры, следует изучить требования, указанные в СНиП. В документах указано, какие помещения подлежат преобразованию. Разрешено изменение помещений, у которых с помощью информационной карты можно понять, где находится стена или колонна, какая из стен несущая. Перед началом перепланировки и ремонта следует согласовать все аспекты с соответствующими службами, сделав точный план. В этом случае приглашают сотрудника БТИ соответствующего участка, чтобы он смог учесть особенности компонентов здания, которые планируется преобразовать. Результатом такого визита будет получение разрешения или запрета на перепланировку. Также к изменениям, которые подлежат согласованию со службами, кроме обозначенного выше, относятся создание дверного проема в несущей стене, создание кухни-ниши, присоединение мансарды и другие аспекты, связанные с нарушением капитальных конструкций. Изменения меньших масштабов не требуют разрешения. В таком случае будет достаточно заказать новый технический паспорт и в нем отразить текущее состояние квартиры. Конечно, каждый случай индивидуален, и взглянуть на существующие нормы и требования не будет лишним. Ремонт Ремонт в квартире – другое дело. Без масштабных изменений существующих планов помещения процесс этот - не такой замысловатый и порой увлекательный. Здесь все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Однако это вовсе не означает, что можно делать что-то и особо не задумываться. Должен быть определенный порядок действий. Первым делом следует подумать, в каком стиле должно получится помещение в итоге. Возможно совместное использование элементов разных направлений, но они не должны создавать резкий контраст и ощущение хаотичности и беспорядочности. Квартира, прежде всего, – жилое помещение, в котором должно быть уютно и комфортно, все должно радовать взор. Следует обратить особое внимание на состояние розеток, электропроводки и состояние труб. Иначе ремонт придется повторять снова и снова через некоторое время. Следуя простым и, казалось бы, очевидным советам, можно сделать ремонт или перепланировку качественно и быстро. Если предварительно все обдумать и предусмотреть, можно сэкономить силы и средства, а также избежать неприятных ситуаций.

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