Обзор сайта http://pokerdom-ru.online/

Поиском подходящей компании для покерной партии в Сети в наше время уже никого не удивить. Профильные порталы – покер-румы, позволяют не только найти равных по мастерству и финансовым возможностям партнеров. Это еще и отличные площадки для проведения различных турниров, размещения тематических материалов и лент новостей, а также прочей сопутствующей информации из мира покера.
В качестве примера можно рассмотреть портал pokerdom-ru.online – перед нами классический покер-рум с довольно внушительным онлайном. Счет игроков идет на тысячи, а активных столов – на сотни, что уже само по себе является лучшей рекомендацией для настоящих ценителей азартных развлечений. Регулярно проводится множество турниров – причем среди всех категорий игроков, так что и новичок, и матерый профи имеют шансы получить главный приз.
Никаких демо-счетов – люди приходят в Покердом играть на реальные деньги. И портал предоставляет им такую возможность. Конечно, сайтом поддерживается развитая бонусная программа, которая распространяется сразу на несколько первых операций с персональным лицевым счетом. Равно как и возможность скачать профильный плагин, ускоряющий процесс загрузки клиента – причем как для ПК, так и для мобильных устройств. А еще в главном меню можно найти ленту новостей и интересную подборку видео.
Самые внимательные обратили внимание на наличие актуального зеркала портала. И это вполне актуальный способ обхода потенциальной блокировки. Многие спросят – с каких пор покер-румы попали во внимание властей? Да с тех самых, как решили размещать в отдельных разделах сайта наборы слот-машин. Таким образом перед нами довольно интересный пример обратной интеграции – ведь обычно к виртуальным казино с игровыми автоматами добавляют различные карточные игры. В любом случае возможность отдохнуть после действительно трудной партии и сменить тип азартного развлечения придется по вкусу множеству посетителей.
Портал поддерживает полтора десятка способов работы с депозитом. Тут представлены и вполне классические системы – банковские карты и электронные кошельки. А также есть и довольно профильные методы – например, поддержка Skrill. В любом случае выбрать оптимальный вариант для ввода и вывода наличных, так что в этом смысле рассматриваемый покер-рум можно считать эталонным. Что в итоге? Качественный и интересный портал, который открылся совсем недавно, но обладает огромным потенциалом – всем фанатам покера рекомендовано к посещению.