Обзор сайта http://win.pokerdom-pro.com/

Первый русский покер-рум уже открыт не первый год. За это время можно проанализировать работу этого гемблинг-сайта, а также преимущественные стороны и недостатки, если они имеются. Оценить игровой портал смогли не меньше сотни тысяч человек.
Причем, как показывает статистика, посетители – русскоязычные граждане СНГ. Это огромный плюс, поскольку впервые жители достаточно близких друг другу стран могут общаться и играть на одной платформе. Но о технических плюсах стоит рассказать детальнее.
Покер по-русски: особенности
PokerDom позиционирует себя, как молодой и динамичный покер-рум. Недоверия к нему нет, поскольку игорное сообщество уже является официальным спонсором Eurasian Poker Tour. Это крупный чемпионат, который является пре-селекционным этапом на международный WCOOP. Если вы рассматриваете покер, как игру профессионалов, то это непременно для вас.
Нельзя не отметить профессиональную команду PokerDom Team. Солидное оформление сайта, наличие официальной игровой лицензии, присутствует казино с автоматами – все это добавляет очки позитива в карму покер-рума. Играть благодаря качественному софту можно:
• в режиме онлайн через браузер. Очень удобно для тех, кто выходит в игру через рабочий компьютер. Ничего не скачивайте, а играйте, открыв окно со столом;
• через классический клиент. Вам нужно скачать установочный клиент, который загружается бесплатно с сайта. Введите пароль с логином (при отсутствии зарегистрируйтесь);
• через мобильную версию. Покер-рум выпустил приложение для владельцев смартфонов на базе Android. Поэтому играть в покер можно даже в пути или в командировке.
За короткий срок существования ПокерДом смог собрать вокруг себя достаточно большое количество единомышленников. На сегодня в арсенале покер-рума имеются несколько разновидностей покера, включая Омаху, Техасский Холдем, китайский покер и др.
500 рублей новичкам
Как и любой другой покер-рум, сайт pokerdom com не мог не создать собственной бонусной программы. Первый подарок – для новичков, который называется бездепозитный бонус. Он вручается только зарегистрированным пользователям после подтверждения личных данных.
Сумма вознаграждения небольшая – всего 500 рублей. Однако этой суммы вполне достаточно, чтобы начать играть. Также при пополнении счета можно рассчитывать на 100% вознаграждение. Плюс, часто проводятся розыгрыши билетов на турниры, организуются фрироллы и многое другое.