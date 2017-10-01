Курсы живописи учат видеть прекрасное

Наверное, нет человека, не восторгавшегося картинами Левитана, Айвазовского, Куинджи. И сколько еще таких шедевров живописного искусства, которые трогают до глубины души, завораживают. И навстречу красоте отзываются струны нежного чувства прекрасного. Те, у кого душа трепетала от запаха масляных художественных красок, кто мечтал нарисовать пейзаж за окном, кто внимательно следил за открывающимися выставками картин, но не стал художником, сегодня нет необходимости переживать, что ушло время. Курсы живописи, обучающие творить, создавать картины маслом, акварелью или акрилом, помогут осуществить давнюю мечту, увидеть прекрасное тому, кто всю жизнь занимался другими делами.

Курсы живописи: чему они могут научить

Создание многочисленных школ и курсов kch-school.ru помогает смотреть на мир по иному, с точки зрения творца. Создание картин – кропотливое дело, требующее знаний основ живописи, химии красок и цвета, навыков изображения и многого другого. Чему же обучают на занятиях творчеством? В процессе обучения можно получить знания и навыки:

Академического рисунка в сочетании с живописными приемами работы.

По основам живописи: цветоведения, цветовой перспективы.

Основам разных техник живописи акварелью, маслом, акрилом, гуашью.

Знания композиционных решений картины, выстраивания композиции, выбора точки, с которой композиция будет смотреться наиболее выразительной.

Занимаясь с профессиональными художниками, обучающими и помогающими каждому овладеть основами техники, ученики сразу же на практике применяют знания, вырабатывая навыки работы с кистью, сочетания различных цветов для получения необходимого, создавая композиции натюрмортов и изображая их на холсте. Авторская работа – это не единственное, что может окончивший курсы. Уроки живописи помогают освоить знания для создания копий известных художников, «набивая руку» на освоении приемов мастеров. Также желающие обучаться живописи, работают на свежем воздухе, на улицах городов, в парках, на природе, осваивая техники пейзажной живописи.

На курсах живописи могут заниматься взрослые и дети, умеющие уже рисовать люди и те, кто этого только желает. Не важно, есть ли выдающиеся способности или нет. Курсы развивают человека, помогают, кроме обучения техникам изобразительного искусства, освоить основы творческого мышления и побудить творческий потенциал личности. Никогда не поздно узнавать новое и интересное.