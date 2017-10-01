Что такое фитнес на роликах и какие ролики для этого подходят?

Для начала стоит отметить, что катание на роликовых коньках давно приобрело на территории стран СНГ огромную популярность не только в качестве средства досуга, но и как профессиональных вид спорта. Существую целые спортивные федерации, посвящённые скоростному катанию на роликах (спидскейтингу), фигурному катанию и пр.

Популярность набирает также отдельный вид катания – фитнес. Это альтернатива физическим нагрузкам в тренажёрном зале или фитнес-клубе, только на роликах. То есть вы катаетесь в интенсивном режиме, дополняя катание специальными упражнениями, направленными на укрепление различных частей тела: мышц рук, ног, пресса, бёдер и спины.

Как проходит занятие по фитнесу на роликах?

Обычно такие тренировки проводят специализированные организации, роллер школы, спортивные клубы. Главным атрибутом являются роликовые коньки любого классического типа, кроме профессиональных роликов для спидскейтинга и агрессивного катания. Также важно обзавестись или взять в прокат шлем и защитную экипировку (для кистей рук, колен и локтей). Зачастую без защиты на занятия не допускают.

Тренировки проходят под контролем тренера или инструктора по определённой программе. Важно уже иметь определённые навыки катания или хотя бы уверенно катиться, иначе выполнение некоторых упражнений может быть проблематичным.

Из чего состоит тренировка:

Разминка – катание по трассе или роллердрому на любой скорости несколько кругов (в зависимости от уровня катания).

Комплекс упражнений на разные группы мышц (руки, пресс, бёдра): приседания, качание пресса, планки, отжимания и т.д.

Интенсивное катание с ускорениями.

Возможны заезды на время для отслеживания личных результатов.

Обратите внимание, что все упражнения выполняются на роликовых коньках. Таким образом, даётся большая нагрузка на ноги.

Во время интенсивного катания работают мышцы пресса и спины, а также ноги за счёт постоянных наклонов вперёд и поочерёдного толкания ногами.

Какие ролики необходимы для фитнеса?

Для подобного занятия подойдут классические модели с тремя или четырьмя колёсами.

Особой популярностью сегодня пользуются трёхколёсные фитнес-ролики Powerslide SWELL, и другие модели этого немецкого производителя.

Фитнес на роликах также подходит для детей. Для юных роллеров лучше выбирать раздвижные ролики, купить которые в Минске можно в любом интернет-магазине спортивного инвентаря или в обычных физических точках продаж.

Стоит заметить, если ребёнок уже занимается, например, профессиональным скоростным катанием, то для тренировок типа фитнес лучше менять скоростные ролики на более простой вариант – это более удобно и рационально.

Взрослым же следует подбирать ролики, предназначенные для любительского катания, фрискейта или слалома – главное, чтобы ботинок удобно сидел на ноге, хорошо фиксировался голеностоп и не возникало дискомфорта при выполнении упражнений в различных положениях.

И конечно же не забывайте про технику безопасности на роллердроме и защитную экипировку! Приятного Вам катания!