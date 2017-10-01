Проверка контрагента - защита своих интересов перед совершением сделки

Если компания обременена большими долгами или принимает участие в сложных судебных делах, она вряд ли сможет стать надежным контрагентом. Сегодня существует много способов, позволяющих проверить компаний. Если средства позволяют, то можно заказать услуги профессиональных компаний. В этом случае вы получите максимум сведений.

Что такое проверка контрагента?

Если вами была заказана проверка контрагента, сотрудники компании проведут сбор и анализ данных о компании. Целью такого решения является:

минимизация налоговых рисков;

уменьшение кредитно-финансовых рисков.

Раньше сбором информации занималась служба безопасности. Сегодня на нее стало возлагаться большее количество задач, поэтому сбор информации о контрагентах осуществляется профильными фирмами.

При сборе и анализе информации работа ведется сразу по нескольким направлениям:

происходит дистанционный сбор информации из разных источников;

осуществляется выезд специалиста по фактическому адресу расположения компании;

проверяются полученные документы;

выдаются рекомендации.

К достоинствам такого подхода является возможность получения данных о том, какие арбитражные дела весь в отношении компании, были ли запущены процедуры, связанные с банкротством, есть ли у контрагента долги.

Некоторые тонкости

Вами может быть самостоятельно проведена оценка компании. Нужно обратить внимание на основные признаки неблагонадежности. Оценивается:

юридический адрес компании;

дата государственной регистрации;

наличие единственного учредителя;

проведение реорганизационных мероприятий.

Если один из этих пунктов вызывает сомнения, стоит обратиться за более детальной проверкой. Перед заключением договора следует убедиться, что у будущего партнера есть на руках все документы, необходимые лицензии.

Благодаря помощи профессионалам процедура проводится оперативно. С их помощью вы не рискуете потерять деньги или столкнуться с проблемами со стороны налоговой или правоохранительных органов. Уменьшается вероятность и того, что ваши расчетные счета будут заблокированы. Наибольшая защита обеспечивается при проверке самого юридического лица, директора, учредителя или доверенных лиц, самой сделки.

Сегодня проверить контрагента можно через специальные сайты. Для этого требуется только ввести название компании, которая вызвала интерес. Такие сервисы очень удобны, поскольку позволяют в едином окошке получить максимум полезных сведений.