Кроличья такса - крошечный верный друг

Одна из самых миниатюрных охотничьих собачек. Кроличья такса выводилась специально для охоты на норных животных. И ее габариты как раз предназначены для этого. Коротенькие лапки и длинное туловище – трудно не узнать таксу среди других собак. Она весит всего лишь около 3.5-4 кг, а объем грудной клетки составляет 30 см. Но это совсем не означает, что эта порода слабая или чисто декоративная. Туловище кроличьей таксы мускулисто, а лапы крепкие и сильные. Охотится в норах – нелегкая задача. Нужно разгребать землю, проникая внутрь, заглядывать и внимательно вынюхивать где же обитатель норы. В соответствии с этими заданиями, у таксы передние лапы крупнее и сильнее задних. Морда у нее вытянутая в длину, а все телосложение гармонично, костяк крепкий.

Конечно же, со временем, кроличья такса стала утрачивать свое рабочее предназначение и на сегодняшний день, в основном, это декоративная собачка. Тем не менее, охотничьи качества никуда не девались, они в крови. И при правильном воспитании и дрессировке, вы можете вырастить отличного охотника, с которым можно будет наловить немало добычи. Но не забывайте, что кроличья такса взрослеет и приобретает все свои качества ближе к полутора годам. До этого возраста, она еще фактически щенок.

Характер

Несмотря на свой маленький размер, такса обладает очень красивой, гордой осанкой. Это сразу бросается в глаза и выглядит очень привлекательно. Небольшой размер и в то же время отвага и огромная энергия – вот что делает эту породу популярной как среди охотников, так и просто в качестве домашнего компаньона. Чувство собственного достоинства кроличья такса проявит всегда и повсюду. Поэтому, не будьте для нее жестким хозяином. Такса умна, дружелюбна и уравновешенна, а все эти качества делают воспитание и общение с ней одной сплошной приятностью.

Не забывайте, что ваша питомица, в первую очередь, охотница. Этот инстинкт у нее в крови и может проявляться в очень неподходящих местах. Поэтому, с самого раннего возраста должна присутствовать дрессировка. Речь не идет о том, чтобы обучать маленькую собачку каким-то особым навыкам и умениям. Нет, просто такса должна знать, что можно, а что ни в коем случае нельзя и что слово хозяина – закон. Из-за своего охотничьего инстинкта, кроличья такса немножко своенравна, склонна принимать самостоятельные решения. На охоте это действительно отличное качество. А вот в ежедневной жизни не всегда. Для этого и нужна дрессура.

Содержание и уход

Маленькие габариты кроличьей таксы позволяют ей быть неприхотливой к тому месту, где она будет жить. По этой причине, это очень популярная порода среди городских жителей. В любой, даже самой маленькой квартире, найдется уголок и для таксы. Но из-за своей энергичности, эта порода хочет проводить время активно, на прогулках и разных занятиях. Ей не надо специальных условий, но пренебрегать ежедневным выгулом тоже не стоит.

Шерсть у кроличьих такс бывает разной. Если у вас гладко или жесткошерстная такса, то она всегда выглядит идеально. Шерстяной покров отталкивает грязь и влагу, поэтому вычесывать ее не надо, лишь изредка достаточно почистить ее щеткой. А вот длинношерстную собачку придется вычесывать почаще, обращая внимания на колтуны и комки, более пристально вычесывая шерсть на лапах, животе и хвосте. Делать это лучше всего фурминатором.

Купать любую разновидность кроличьей таксы можно часто, но при условии, что вы не используете моющие средства. А вот с шампунем это можно делать лишь дважды в год.