Как можно заказать выписку из ЕГРП онлайн

Чтобы заказать выписку из ЕГРП онлайн вам нужно посетить сайт Росреестра или посетить специализированный кадастровый ресурс <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} -->https://kadastrmap.ru/kadastr/zakazat-vypisku-iz-egrp-onlajn/, который может также оперативно предоставить необходимую информацию по недвижимости. Кадастровая палата является основным регистратором сведений по имущественному праву, и с 2017 года произошли изменения в законодательстве, которые предусматривают объединение регистрационного учета и системы госрегистрации имущественного права. Таким образом, сегодня можно заказать справку из кадастра ЕГРН, которая полностью заменила выписку ЕГРП, а также ранее действовавшие кадастровые паспорта и свидетельство о госрегистрации имущественного права.

Какие документы можно заказать онлайн

Теперь заказать информацию из Росреестра онлайн можно как на электронном носителе информации, так и в бумажном варианте. Получателем справки сможет быть любое физическое лицо, при этом оформить выписку из ЕГРП можно следующим образом:

В режиме онлайн - сайт ведомства, специальный сервис по вопросам недвижимости.

Непосредственное посещение офиса Росреестра или МФЦ «Мои документы».

Онлайн-заказ через сервис Госуслуги.

Отправка документа через сервисный центр «Почта России».

Заявители могут заказать несколько вариантов справки из ведомства в режиме онлайн, в том числе:

Расширенная выписка ЕГРН с указанием всех данных по объекту права.

Справка о кадастровой стоимости в прошлом на определённую дату.

Кто являлся собственником в прошлом.

Кадастровый план с указанием координатных точек по земельному участку.

Условия заказа и получения выписки

Для того, чтобы можно было заказать информацию из Росреестра онлайн, вам необходимо будет указать уникальный номер или код объекта недвижимости, а также физический адрес (достаточно указать один из параметров недвижимости). Вы оплачиваете государственную пошлину в установленном размере. Электронный документ отправляется заявителю на E-mail, бумажный носитель на почтовый адрес заявителя. Росреестр выдает документы в течение 5 рабочих дней. Срок действия выписки ЕГРП - неограничен, но рекомендуемый срок действия для юрисдикции составляет 30 календарных дней. Государственная пошлина для юридических лиц определена по соответствующему тарифу и отличается от стоимости справки для физических лиц. Официальные документы подтверждены печатями: электронная информация (печать ЭЦП ведомства), бумажный носитель - подпись ответственного лица и гербовая печать ведомства. Срок доставки бумажного носителя зависит от условий работы сервиса «Почта России».