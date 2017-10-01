Микрозаймы – быстрое и простое решение финансовых сложностей

Доступные микрозаймы на выгодных условиях – это удобный инструмент получения денежных средств в нужный момент. Не хватает финансов на покупку бытовой техники, закончился лимит заработной платы, надо оплатить обучение или путешествие, сделать ремонт – любой вопрос можно решить за считанное время. Займы выдают на сумму от 1000 до 30000 рублей и больше. Условия предоставления услуги зависят от кредитной организации, поэтому ознакомьтесь с ними до момента подачи заявки на согласование.

Справка о доходах – необходимость предоставления

В большинстве случаев этот вопрос является ключевым. С одной стороны наличие справки о доходах дает для кредитной организации гарантию возврата выданных денег. С другой – рыночные условия труда таковы, что не все клиенты могут ее предоставить. Получить займы в Новосибирске можно без предоставления справки о доходах, если сумма выплаты составляет не более 30000 рублей. Для получения денег свыше этого предела наличие документов обязательно.

Сроки возврата займа устанавливают разные – от 7 дней до 30 дней в среднем. Есть возможность погашения задолженности и в течение года. Такой график в основном предоставляют клиентам, которые получили большую сумму денег. Правда, специалисты финансового рынка склонны идентифицировать такую услугу уже больше как кредит, нежели классический краткосрочный займ.

Как можно получить займ и сделать его расчет

Процедура оформления быстрая и простая. Клиентом подается онлайн заявка на займ на сайте кредитной организации. Рассмотрение занимает буквально 20-30 минут. После одобрения заявки деньги можно получить в центре выдачи займов. Это быстро и удобно. Вы сами для себя устанавливаете размер необходимой суммы в долг, поэтому решить любую возникшую бытовую проблему можно без переживаний и обращений к родственникам или друзьям.

Еще один важный вопрос заключается в процентной ставке. Нет единого показателя для всех кредитных организаций, поэтому условия предоставления услуги на рынке отличаются. Чтобы узнать итоговую сумму с учетом процентов, надо зайти в калькулятор займа и заполнить данные. С учетом введенного количества запрашиваемых денежных средств, суммы возврата и даты погашения можно узнать и размер переплаты.

Займы – одна из самых востребованных услуг на финансовом рынке. Ежедневно ею пользуются тысячи людей. Основная причина состоит в простоте оформления, а также лояльных и выгодных условиях. Если возник форс-мажор, оформить услугу микрозайма в кредитной организации – самое верное и надежное решение.