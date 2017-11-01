Каким должен быть лучший брокер опционов?

Те, кто ищет возможности высокодоходных инвестиций, обязательно обращают внимание на бинарные опционы. В случае удачного вложения, инвестированный капитал почти мгновенно приносит семьдесят-девяносто % прибыли. Трейдеры, работающие с лучшими бинарными брокерами, знают, что это реально. Люди, приобретающие лотерейные билеты, поступают опрометчиво, ведь вероятность мгновенного заработка на бинарных опционах, даже для неискушенного новичка, составляет не менее пятидесяти процентов, что можно сравнить лишь с игрой в рулетку, при ставках на цвет. Существенным отличием инвестиций на бирже от азартных игр является возможность прогнозирования движения цены с вероятностью, превышающей 60 % и более, что делает торговлю бинарными опционами гарантированно прибыльной. Чтобы преуспеть в этом бизнесе, необходимо:

Изучить основы технического анализа.

Выработать и протестировать надежную торговую стратегию.

Выбрать брокера, предлагающего оптимальные условия для работы.

ТОП брокеров бинарных опционов

Возглавить рейтинг МОФТ – непросто. Для этого компания обязана соответствовать многим важным, с точки зрения трейдеров, критериям. Лучшие бинарные брокеры должны:

Предоставить максимально удобную торговую платформу.

Обеспечить оптимальные возможности пополнения торгового счета.

Предложить широкий ассортимент рабочих инструментов.

Гарантировать сохранность средств клиента и быстрый вывод на карту или электронный кошелек.

В идеале, брокер должен обеспечить несколько вариантов торговых платформ. Это может быть:

Веб-приложение, с необходимым для торговли функционалом.

Приложение, устанавливаемое на ПК, с расширенным функционалом.

Мобильное приложение для торговли на ходу.

Крайне желательна возможность анализа ценовых графиков на разных таймфремах за существенный временной промежуток, а также широкий диапазон выбора времени экспирации. Мгновенное исполнение ордеров, обеспечиваемое качественной ликвидностью, – это непременное условие успешной торговли. Действительно ли компании, поднявшиеся на вершину рейтинга МОФТ, являются лучшими брокерами опционов https://traders-union.ru/luchshie_brokeri_binarnih_opcionov_top_3/, можно проверить лишь на собственном опыте, тестируя торговые платформы, пополняя счета и выводя наторгованную прибыль. Другого пути, к сожалению, нет.