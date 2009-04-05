Сколько стоит открыть бар?

Если вам пришла идея открыть свой бар, тогда вам будет полезно узнать из нашей статьи, каким вопросам стоит уделить особое внимание, чтобы ваши вложения окупились, а заведение пользовалось популярностью у ваших гостей. Краткий бизнес-план для открытия бара
Сколько нужно денег для открытия своего бара? Это зависит от множества нюансов: место размещения бара и помещение, его площадь, наружнее и внутреннее оформление, мебель, оборудование, количество сотрудников, форма для персонала и меню. И это далеко не всё Если вы собираетесь открыть бар без горячих блюд, то сможете значительно сыкономить на оборудовании, которое компактно разместится за барной стойкой. Для заведения на 20-25 посадочных мест днужно расчитывать на наличие следующего оборудования:
- Барная стойка.
- Шкафы для посуды и мелкого оборудования.
- Мебель для зала.
- Кассовый аппарат.
- Холодильник.
- Витрина.
- Кофе-машина.
- Генератор льда.
- Дробилка для льда.
- Модуль для установки пивных кранов.
- Шейкеры.
- Посуда и барные аксессуары для приготовления напитков.
- Посуда для зала.
- Музыкальное оборудование.
- Освещение.
На один бар для закупки оборудования и посуды, а также для оформления всей необходимой документации понадобится от 300 т.р. единоразово. Далее расходы по месяцам: стоимость аренды помещения составляет от 60 000 р в месяц (в зависимости от региона), значит от 720 т.р. в год. Так же прибавляем зарплату для персонала (около 500 т.р. в год), траты на закуп продуктов и напитков (алкаголя) (от 50 т.р. в месяц), платежи за коммунальные услуги, плата за Интернет, непредвиденные расходы (поломка холодильника), реклама, уплата налогов и т.д. В первый месяц придётся потратить около 650 т.р. Позже расходы на бар в месяц сократятся до 100-200 т.р., а если найти постоянных надёжных постовщиком, - то расходы станут и того меньше. Теперь, в зависимости от получившейся у вас суммы расходов в месяц, необходимо заняться ценообразованием, чтобы дальнейшей окупаемости вашего заведения. Торговая надбавка для окупаемости бара должна быть не менее 250%, значит средний чек должен быть 650 рублей. Если рассматривать идеальный вариант, то ваш бар окупится минимум за 6 месяцев. Но как показывает практика, истиная цифра - от года до 3-ёх лет. Поэтому нужно составить подробный бизнес-план, в котором будут учтены как все затраты, так и планируемые доходы. Стоит отметить: распространённый в заведениях факт воровства часто делает все усилия владельца на развитие бизнеса напрасными. Организовать тщательный контроль работы всех сотрудников бара можно с помощью системы автоматизации бара, кафе или ресторана, например, Quick Resto , с помощью которой можно:
- · Управлять и проводить мониторинг работы всех ваших заведений
- · Иметь доступ в бэк-офис с любого устройства, имеющего выход в интернет
- · Узнавать, как обстоят дела в вашем заведение на сегодняшний день и за интересующий вас период времени
- · Видеть, какие позиции продаются хуже или лучше других
- · Сравнивать показатели ваших заведений
- · Просматривать ключевую информацию по сотрудникам
- · Получать все данные в режиме реального времени в виде понятных графиков
- · Всегда иметь точное понимание текущей ситуации
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Для того, чтобы ваш бизнес шёл в гору, а заведение всегда было заполнено довольными посетителями даже в будние дни, неободимо придумать какую-нибудь уникальную особенность, которая станет вашим преимуществом на фоне конкурентов. И если у вас всё в полном порядке, включая тщательно расчитанный бизнес-план, соблюдение законов и требований СЭС, чуткий контроль за всеми рабочими моментами, автоматизированы все основные процессы, улыбчивый и обученный персонал и ассортимент высокого качества - значит у вас есть все шансы, чтобы плотно обосноваться на рынке. И они достаточно высоки. Желаем удачи! Источник: https://quickresto.ru/news/kak_otkryt_bar/ скачать dle 10.1русский торрент трекер