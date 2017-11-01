Как сэкономить при получении экспресс-кредита?

В последние годы после кризиса банкиры не стали изобретать велосипед, а вновь ввели быстрые микрозаймы без справок о доходах и поручителей. Правда, ставки по таким займам в некоторых учреждениях страны очень кусаются, за исключением, к примеру финансовой структуры "Кредит 24". Так, если взять экспресс-кредиты в Казахстане по перечисленным условиям здесь, то вам предложат гарантированно самую низкую ставку в национальной валюте.

Как сэкономить на экспресс-кредите наличными?

Сократить срок кредитования.

Чем на меньший срок вы берете микрозайм, тем ниже будет ставка по нему (1 год – минус 1-3%)

Выбрать классическую схему погашения долга.

Это когда вы ежемесячно платите банку и тело кредита, и процент по нему, а не так, что несколько месяцев только проценты, а затем – основной долг. В принципе, экономии здесь, как таковой нет, но зато есть шансы быстрее погасить основную сумму.

Постараться предоставить банку доказательства своей платежеспособности.

Экспресс кредиты наличными без справок о доходах также влекут за собой повышенные проценты. Хотя это касается не всех учреждений Казахстана. Так, сегодня оформить онлайн-займ под низкий процент более чем реально, в особенности имея официальный заработок в размере 100000 тенге.

Но давайте рассмотрим, по каким же критериям банки выбирают себе клиентов?

Экспресс-кредиты в Казахстане: встречают по доходам...

..И по платежеспособности. Ведь все же краеугольным камнем в кредитовании в первую очередь является платежеспособность заемщика. В большинстве финансовых учреждениях действует жесткое ограничение – ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-60% официальных доходов заемщика и его семьи. И если он даже на 100 тенге превышает установленный лимит, будьте готовы к тому, что вам откажут в ссуде. И как мы уже говорили, без справок о доходах можно только взять займы не во многих учреждениях Казахстана (одним из таких является "Кредит 24"). И, поверьте, не многие финансовые организации будут рассматривать подобные заявки.

А получить онлайн-займы сегодня очень просто. Достаточно зайти на сайт нужного учреждения, ввести все свои данные, выбрать оптимальный для себя срок кредитования и дождаться ответа (положительного или отрицательного). И не отчаивайтесь при отказе! Пробуйте получить ссуду в разных учреждениях, так как у везде разные требования к заемщикам.