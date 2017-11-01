"Усть-Лужский Брокер": нюансы реализации логистических проектов

Товар необходимо не только произвести. Не менее важно в предельно сжатые сроки доставить его в конечный пункт следования с соблюдением таможенных формальностей. Для реализации масштабных логистических проектов к сотрудничеству имеет смысл привлечь "Усть-Лужского Брокера". Представительства компании функционируют на постах портов:
- Кингисеппа;
- Усть-Луги.
Профессионалов привлекают тогда, когда возникает необходимость:
- провезти продукцию через Усть-Лугу;
- выполнить ее оформление в соответствие с таможенными правилами.
Детальная информация о деятельности компании представлена на ее официальном сайте https://ulbroker.ru/.
Можно не сомневаться: со всеми поставленными задачами специалисты организации справятся на отлично. Залогом успеха следует считать их продолжительную работу на ключевых постах таможенных постов Северо-западного региона. При обращении за помощью к таможенному брокеру осуществляется:
- минимизация расходов.
- расчет стоимости доставки за один день (за эту услугу с клиентов не взимается плата).
Груз выпускается в течение одного дня после его транспортировки в порт.
Одним из наиболее востребованных сервисов является доставка сборных грузов в усть-лугу. Таможенный брокер предоставляет логистические услуги в комплексе. Посредством порта крупные партии грузов поступают как на территорию России, так и покидают пределы страны. Импорт товаров в РФ через данное направление производится преимущественно из:
- ЕС;
- КНР;
- целого ряда иных государств азиатского региона.
При сотрудничестве с "Усть-Лужским Брокером" перевозка продукции осуществляется контейнерами. Для реализации логистических проектов компания предоставляет контейнеры:
- универсальные (20-, 40-футовые);
- специализированные.
В таре груз доставляется до консолидационных складов.
Почему ввозить товары из сопредельных государств целесообразно посредством Усть-Луги? Это объясняется несколькими причинами
Первая: завозить грузы через это направление быстрее (минимум на 2 дня), чем посредством прочих портов Санкт-Петербурга.
Вторая: возможность принимать грузы имеется практически в круглогодичном режиме.
Консолидация сборных грузов осуществляется на складских мощностях "Усть-Лужского Брокера". При необходимости задействуются склады компаний-партнеров. Дополнительно клиенты могут заказать сервис, касающийся маркировки, упаковки, чипования изделий. При необходимости выполняется укрупнение товарных партий.