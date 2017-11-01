"Усть-Лужский Брокер": нюансы реализации логистических проектов

Товар необходимо не только произвести. Не менее важно в предельно сжатые сроки доставить его в конечный пункт следования с соблюдением таможенных формальностей. Для реализации масштабных логистических проектов к сотрудничеству имеет смысл привлечь "Усть-Лужского Брокера". Представительства компании функционируют на постах портов:

Кингисеппа;

Усть-Луги.

Профессионалов привлекают тогда, когда возникает необходимость:

провезти продукцию через Усть-Лугу;

выполнить ее оформление в соответствие с таможенными правилами.

Детальная информация о деятельности компании представлена на ее официальном сайте https://ulbroker.ru/.

Можно не сомневаться: со всеми поставленными задачами специалисты организации справятся на отлично. Залогом успеха следует считать их продолжительную работу на ключевых постах таможенных постов Северо-западного региона. При обращении за помощью к таможенному брокеру осуществляется:

минимизация расходов.

расчет стоимости доставки за один день (за эту услугу с клиентов не взимается плата).

Груз выпускается в течение одного дня после его транспортировки в порт.

Одним из наиболее востребованных сервисов является доставка сборных грузов в усть-лугу. Таможенный брокер предоставляет логистические услуги в комплексе. Посредством порта крупные партии грузов поступают как на территорию России, так и покидают пределы страны. Импорт товаров в РФ через данное направление производится преимущественно из:

ЕС;

КНР;

целого ряда иных государств азиатского региона.

При сотрудничестве с "Усть-Лужским Брокером" перевозка продукции осуществляется контейнерами. Для реализации логистических проектов компания предоставляет контейнеры:

универсальные (20-, 40-футовые);

специализированные.

В таре груз доставляется до консолидационных складов.

Почему ввозить товары из сопредельных государств целесообразно посредством Усть-Луги? Это объясняется несколькими причинами

Первая: завозить грузы через это направление быстрее (минимум на 2 дня), чем посредством прочих портов Санкт-Петербурга.

Вторая: возможность принимать грузы имеется практически в круглогодичном режиме.

Консолидация сборных грузов осуществляется на складских мощностях "Усть-Лужского Брокера". При необходимости задействуются склады компаний-партнеров. Дополнительно клиенты могут заказать сервис, касающийся маркировки, упаковки, чипования изделий. При необходимости выполняется укрупнение товарных партий.