"Усть-Лужский Брокер": нюансы реализации логистических проектов

Вчера, 14:35

Товар необходимо не только произвести. Не менее важно в предельно сжатые сроки доставить его в конечный пункт следования с соблюдением таможенных формальностей. Для реализации масштабных логистических проектов к сотрудничеству имеет смысл привлечь "Усть-Лужского Брокера". Представительства компании функционируют на постах портов:

  • Кингисеппа;
  • Усть-Луги.

Профессионалов привлекают тогда, когда возникает необходимость:

  • провезти продукцию через Усть-Лугу;
  • выполнить ее оформление в соответствие с таможенными правилами.

Детальная информация о деятельности компании представлена на ее официальном сайте https://ulbroker.ru/.

Можно не сомневаться: со всеми поставленными задачами специалисты организации справятся на отлично. Залогом успеха следует считать их продолжительную работу на ключевых постах таможенных постов Северо-западного региона. При обращении за помощью к таможенному брокеру осуществляется:

  • минимизация расходов.
  • расчет стоимости доставки за один день (за эту услугу с клиентов не взимается плата).

Груз выпускается в течение одного дня после его транспортировки в порт.

Одним из наиболее востребованных сервисов является доставка сборных грузов в усть-лугу. Таможенный брокер предоставляет логистические услуги в комплексе. Посредством порта крупные партии грузов поступают как на территорию России, так и покидают пределы страны. Импорт товаров в РФ через данное направление производится преимущественно из:

  • ЕС;
  • КНР;
  • целого ряда иных государств азиатского региона.

При сотрудничестве с "Усть-Лужским Брокером" перевозка продукции осуществляется контейнерами. Для реализации логистических проектов компания предоставляет контейнеры:

  • универсальные (20-, 40-футовые);
  • специализированные.

В таре груз доставляется до консолидационных складов.

Почему ввозить товары из сопредельных государств целесообразно посредством Усть-Луги? Это объясняется несколькими причинами

Первая: завозить грузы через это направление быстрее (минимум на 2 дня), чем посредством прочих портов Санкт-Петербурга.

Вторая: возможность принимать грузы имеется практически в круглогодичном режиме.

Консолидация сборных грузов осуществляется на складских мощностях "Усть-Лужского Брокера". При необходимости задействуются склады компаний-партнеров. Дополнительно клиенты могут заказать сервис, касающийся маркировки, упаковки, чипования изделий. При необходимости выполняется укрупнение товарных партий.

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